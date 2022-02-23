預算案撐企業措施｜免利得稅上限1萬、立法禁業主向指定行業追租

【財政預算案2022】財政司司長陳茂波今早（23日）公布任內最後一份《財政預算案》，正值第五波疫情大爆發，在最嚴厲的防疫措施下各行各業深受打擊，預算案再推出一系列緩解經營壓力措施。包括寬減2021/22課稅年度百分之百利得稅，上限為一萬元，預料全港逾15萬間企業受惠，將令政府收入減少12億元。



連同寬免非住宅物業差餉、商業登記費、減收非住宅水費、以及現行34類政府收費等，所有援助企業措施直接令政府減收逾110億元。



陳茂波又宣布，將從速立法保護指定行業欠租戶，禁止業主終止他們的租約、服務或採取其他相關法律行動，措施為期三個月，可按需要再延長最多三個月，法例在六個月後自動失效。有關安排讓處於水深火熱的企業有喘息空間，亦協助穩住就業。



寬免商業登記費

陳茂波表示，抗疫關鍵時期必須採取一切必要措施，維護經濟的元氣，特別是中小企的生存機會，盡力保住打工仔的飯碗。在緩解企業經營壓力方面，除了寬減利得稅，措施還包括：

— 寬減2022/23年度非住宅物業差餉，首兩季每戶每季上限5,000元，其後兩季以每戶每季上限2,000元。估計涉及43萬個非住宅物業，政府收入將減少34億元；



— 寬免2022/23年度商業登記費，讓150萬名業務經營者受惠，政府收入會減少30億元；



— 減收非住宅用戶75%應繳水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為20,000元及12,500元，為期8個月至今年11月底，25萬個非住宅用戶受惠，政府收入將減少6億8千萬元；



— 由今年10月起，延長豁免／寬減現行34類政府收費，為期12個月，惠及多個行業，包括航空、海事、物流、零售、飲食、漁農、建造以至旅遊及娛樂業等，政府收入將減少約17億元；



—寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金和費用，為期6個月至今年9月底。同一時期內，應政府要求以致須關閉處所的租戶，在關閉期間可繼續獲得全額租金寬免。政府收入將減少14億元。



延長多個融資貸款計劃 擴大承擔額

在協助企業周轉方面，「中小企融資擔保計劃」下所有信貸擔保產品的申請期，延長1年至明年6月底。該計劃下的「百分百擔保特惠貸款」亦會進一步優化，每家企業最高貸款額由18個月僱員薪金及租金的總和提高至27個月，上限由600萬元增加至900萬元，最長還款期由8年延長至10年。

金管局通過「銀行業中小企貸款協調機制」，將再次延長「預先批核還息不還本計劃」6個月到今年10月底。同時，金管局和銀行業也會提供選項，讓企業可以選擇在一段較長的時間償還部分本金。有關安排亦適用於「中小企融資擔保計劃」下的貸款。

香港出口信用保險局計劃在今年三月試行推出「出口信用擔保計劃」，令中小企出口商更容易取得銀行出口融資，信保局將作最高七成的信貸擔保，擔保額以五千萬元為上限。為鼓勵出口商承接海外買家的更大訂單，今年下半年推出「彈性賠償率」安排，提升保險保障，預計惠及約2,400個保戶。