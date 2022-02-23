財政預算案．懶人包｜電子消費券加碼　退稅減差餉　派糖有冇份？

【財政預算案2022】第五波疫情下政府大幅收緊防疫政策，多個行業冰封，復開無期。財政司司長陳茂波今公布最新一份《財政預算案2022》，措施圍繞抗疫、為中小企紓困、支撐下行經濟、投資未來，4個範疇共1700億元總承擔額下，有何措施支援受影響業界？哪些行業可受惠？

《香港01》讓你一文看清各項利民紓困政策。



總承擔額逾1,700億元 料提振經濟3個百分點

陳茂波指，預算案的逆周期措施總承擔額逾1700億元，連同基建和其他開支的增加，估計可為經濟提供約3個百分點的提振作用。不過在最近一波疫情威脅下，陳說，第一季經濟表現不容樂觀，預料疫情於下半年穩定，加上財政預算案的提振作用，今年香港全年實質增長會介乎2％至3.5%，而整體通脹率和基本通脹率分別為2.1及2%。預算案的措施如下：

派糖措施：加碼派一萬元電子消費券 四月先派5,000

派一萬元電子消費券：

－所有18歲或以上永久及新來港市民，可獲一萬元電子消費券。最快4月會先向630萬名已經成功登記市民，發放5000元，餘額會年中再分批發放

交通津貼降門檻至200元：

－今年5月至10月，補貼門檻由400元降至200元。即市民每月只要超出200元的實際公共交通開支，政府就會提供三分之一的補貼，補貼金額會以每月500元為上限

▼2022/23年度財政預算案公布時市況▼



+ 8

民生措施：綜援多派半個月糧 退薪俸稅上限1萬元

市民一次性措施如下：

－寬減2021／22課稅年度，百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為10,000元，料全港201萬名納稅人受惠

－寬減2022／23年度四季的住宅物業差餉，首兩季以每戶每季1500元為上限，其後兩季以每戶每季1,000元為上限。估計涉及299萬個住宅物業。

－所有住宅用戶1,000元的電費補貼，涉及約28億元的開支，約280萬個住宅用戶受惠

－綜援、高齡津貼、長者生活津貼、傷殘津貼、在職家庭津貼，多派半個月金額

－2023年香港中學文憑考試的學校考生免考試費

▼2月19日晚上 旺角冷清如「清零」▼



+ 9

針對企業措施：減利得稅 上限一萬元 再免商業登記費

－寬減2021／22課稅年度百分之百的利得稅，上限10,000元

－寬減2022／23年度四季的非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季5,000元為上限，其後兩季以每戶每季2,000元為上限

－寬免2022／23年度的商業登記費

－減收非住宅用戶75％的應繳水費及排污費，為期8個月至今年11月底，每戶每月寬減額上限分別為20,000元及12,500元

－今年10月起，延長豁免／寬減現行34類政府收費，為期12個月，包括航空、海事、物流、零售、飲食、漁農、建造以至旅遊及娛樂業等

－政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書，減75％租金和費用，為期6個月至今年9月底。經營表列處所的租戶，在關閉期間可繼續獲得全額租金寬免

－「中小企融資擔保計劃」申請期，延長一年至明年六月底；「百分百擔保特惠貸款」最高貸款額上調，由18個月僱員薪金及租金的總和提高至27個月，上限由600萬元增加至900萬元，最長還款期由8年延長至10年

－延長「預先批核還息不還本計劃」六個月到今年十月底

－今年3月試行推出「出口信用擔保計劃」，為保戶的出口融資作最高七成的信貸擔保，擔保額以5000萬元為上限；今年下半年推出「彈性賠償率」安排，提升他們的保險保障

▼2022/23年度財政預算案公布時市況▼



增撥220億元予食衞局抗疫 60億元購疫苗

－向食物及衞生局增撥約220億元，加大檢測力度，採購快速測試劑及相關配套服務

－向衞生署增撥60億元增購疫苗，為市民注射加強劑

－向各有關部門增撥合共近70億元，用於購買防疫抗疫物資和服務，實施防疫抗疫措施等

即就抗疫方面的撥款總計增加350億元。

▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼

