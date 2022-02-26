01消息｜內地特辦「緊急簽證」　批護理員來香港老人院隔離中心

《香港01》早前獨家報道，政府正研究從內地引進大約2,000名保健員來港，支援安老院舍，相關安排再有進展。據了解，國家移民管理局將會為援港人員辦理緊急證件，包括安老設施和隔離設施的助理員（護工），務求最快速度安排他們來港，以紓緩相關地點人手緊張的情況。



2月19日下午，內地援建的竹篙灣社區隔離治療設施項目開工建設。（政府新聞處）

助理員將透過市場機制來港工作

消息人士向《香港01》指，特區政府會從內地招聘助理員，以補充安老設施和隔離設施的人手，國家移民局亦已準備為相關人員辦理緊急證件，會透過市場機制到香港工作，相關工作正全速進行。

《香港01》早前引述建制消息人士報道，港府正研究盡快從內地引進2,000名保健員，以紓緩本港安老院舍人手緊張情況。另一接近政府消息人士承認正究有關方案，並有很大機會落實，而人數則暫未敲定。此外，亦有消息人士指，內地醫護人員將負責營運中央援建的多間方艙醫院。

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行政長官會同行政會議周三（24日）已通過，因應目前公共衞生緊急情況，引用《緊急法》「以容許政府豁免某些人士或項目的相關許可、註冊及申請等法定要求，以便特區政府能夠在有需要時更靈活迅速地善用內地的支援及資源，全速開展關鍵的防疫抗疫項目，以期在短時間內提升香港的疫情防控能力以控制第五波疫情。」

本港醫護及保健員必須註冊，因此政府引用《緊急法》免去內地援港醫護的註冊安排。由於負責清潔、運送物資和日常生活照顧的助理員未必需要註冊（部份職位需要先接受相關訓練），《緊急法》安排並不適用，而國家移民局緊急簽證則可加快來港流程。

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470院舍爆疫 醫院各處放滿病人

衞生署署長林文健今日（26日）在記者會表示，至今有470間院舍爆發疫情，1,943院友、逾600員工感染，超過70間院舍有大型爆發。

至於醫院方面，護士協會主席源志敏表示，醫院各處已騰空安置病人，包括餐廳和醫生休息室等，形容已是「戰時醫院」，「瞓喺地下度唔係最嚴重喇，我收到最嚴重嘅情況，個病人死，搶救都喺地下做」。