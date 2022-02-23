疫情｜提早放暑假　多間國際學校冀按原有日程　教育局將特別處理

特首林鄭月娥周二（22日）公布，調整暑假由7、8月提早至3、4月先放，並充分利用校舍配合全民檢測、疫苗接種、以及隔離用途。

周三（23日）多間國際學校向家長發電郵，指今午多間國際學校負責人與教育局透過視象會議商討，指希望可持原有教學日程，包括3月至4月時維持以網上教學型式上課等。而教育局則表示會就國際學校的特殊情況作出特別安排，並於下星期再通知國際學校。



政府周二（22日）宣布調整本學年上課安排，暑假由7、8月提早至3、4月先放，並充分利用校舍配合全民檢測、疫苗接種、以及隔離用途。

不少國際學校均向教育局表示會擾亂校園生活及外藉學生暑假回鄉的安排。

冀維持原有日程 方便外籍學生

多間國際學校今日向家長發電郵，指今日下午多間國際學校與教育局舉行視象會議，表示如需配合全民檢測則可視乎情況更改復活節假期，但希望可繼續於3月至4月間透過視象型式上堂，亦表示希望可維持原有教學日程，包括6月25日至8月22日的暑假，以方便外藉學生回鄉探親。

教育局則表示會就國際學校的特殊情況而準備作出特別安排，並於下星期再通知國際學校。

加拿大國際學校。（加拿大國際學校facebook）

另外，國際學校亦表示希望可維持3至6月原有的公開考試安排，以及保持讓學生隨時返回校園的可能性，而教育局則在會議上對此表示支持。

部份國際學校校長亦在電郵中提到，將維持原有教學安排，即跟隨原有教學日程進行網上學校。

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