施榮懷中招同車11人無緣兩會　兼隔離14+7 包括黎棟國陳曉峰

正身在深圳的全國政協委員施榮懷今日（25日）隔離檢疫等候上京參與兩會期間，經核酸檢測初步陽性，無法出席會議。與施榮懷昨日同車前往深圳的其他11名港區人大、政協被列為密切接觸者，隔離期由原本在深圳留7日，增加至「14+7」，即14天集中隔離醫學觀察和7天居家健康監測。



昨日與施榮懷同車前往深圳的港區人大代表陳曉峰接受查詢指，他接獲通知後，已收拾細軟，正等待安排遷往深圳的另一間隔離檢疫酒店，對於無緣參與今年兩會大歎可惜，「希望明年仲有機會啦」。



陳曉峰向《香港01》表示，自己原本相當期待能夠親自前往北京參加兩會，坦言今次遇事相當可惜，亦感無奈。他表示，自己突然收到消息，將需要「漏夜」轉往另一酒店隔離檢疫，他已執拾好個人物品，準備獲安排離開，目前身體未有不適。

今次兩會適逢是第十三屆全國人大的最後一次會議，年底將需要重選各港區人大代表，議程之一正是討論有關選舉的安排。陳曉峰今屆在得票排名遞補機制，成為後補的港區人大代表，他坦言未知能否參與下屆兩會，「希望明年仲有機會啦」。

港區人大代表陳曉峰（左下）昨日在車上與其他人大、政協合照，圖右的人士正是施榮懷。（陳曉峰提供）

11名人大政協同車

曾與施榮懷同車的11名港區人大、政協，除了陳曉峰，還包括新民黨立法會議員黎棟國，以及吳煥炎、蔡素玉、孫少文、姚鈺、周永健等人。

今年兩會為期8日，但今次被列為密切接觸者的人大政協檢疫期，橫跨整個會期，故各人肯定無法親身到北京參與兩會。