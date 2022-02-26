兩會︱施榮懷染疫留醫深圳　已退燒無不適：愧疚牽連11名人大政協

為準備上京參與兩會、而在深圳隔離檢疫的全國政協委員施榮懷，昨天（25日）向《香港01》證實染疫、並出現低燒咳嗽病徵，須轉往醫院覆檢。他今日表示經過深圳市第三人民醫院的醫護悉心照料，目前已退燒，身體亦無不適，感謝各界關心。



對於染疫牽連同車逾十名人大政協未能赴京，施榮懷表示深感愧疚，透露自己出發前每天都做快速測試，前出一天更到養和醫院做檢測，結果都呈陰性。到本周四（24日）出發日再做快測同樣無異樣，身體亦任何症狀，當晚抵埗才開始發燒。他感謝各方友好關心，自己有信心在專業團隊照料下很快康復。



施榮懷目前留醫深圳市第三人民醫院。（施榮懷提供）

施榮懷說，行程中一直謹遵防疫指示，戴上面罩及口罩，今次染疫，令他更明白確診者需要的不只是物資，也是精神支援。他指香港抗疫兩年，參與過不同形式的活動，希望康復後繼續與大家抗疫，為國家服務。

因為施榮懷染疫，由香港出發到深圳時，同車的11名港區人大及全國政協均須轉移到隔離酒店，隔離期由原本7天，增加至「14+7」，即14天集中隔離醫學觀察和7天居家健康監測，包括港區人大代表陳曉峰及蔡素玉；政協委員則包括身兼立法會議員的黎棟國、前馬會主席周永健、新界社團聯會會長梁志祥、吳換炎、孫少文、姚珏等人。

全國兩會3月初在北京召開，他們的檢疫期橫跨整個會期，各人肯定無法親身到北京參與。

▼港區人大、政協24日起行赴深圳隔離▼



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