梁熙設義務醫療顧問線上平台　支援竹篙灣檢疫者醫療及情緒需要

新冠肺炎爆疫持續，有陽性患者未能及時入住隔離設施，亦有已入住檢疫中心人士控訴中心缺乏醫療支援，熱線又長期不通。



民建聯立法會議員梁熙表示，團隊設立義務醫療顧問線上平台，透過線上視像諮詢方式，由醫生提供醫療及情緒支援予竹篙灣檢疫人士。



梁熙（下）設視像平台，讓竹篙灣檢疫人士諮詢醫生。

梁熙今日（26日）於Facebook公布，他與團隊設立義務醫療顧問線上平台，主要服務竹篙灣檢疫人士，將透過線上視像諮詢方式，由醫生提供醫療及情緒支援。團隊會記錄患者情況，待有需要時將資料轉交有關部門跟進。

平台暫定安排每天3個時段，每節約45分鐘，名額為每節10個。市民須透過WhatsApp聯絡梁熙辦事處或民建聯港島東團隊預約服務。

梁熙昨日（25日）與一名竹篙灣檢疫者及醫生進行三方視像通話。檢疫人士反映，營內沒有醫護人員提供支援，兩條醫療熱線亦長期不通，甚至7日前收到醫管局報告指CT值高於40卻仍未能出營。

梁熙表示，希望是次服務能作牽頭作用，鞭策及敦促政府負起主導責任，更主動地解決竹篙灣檢疫中心缺乏醫療及情緒支援的問題，亦希望服務能讓營內市民感受到關懷和希望。他最後感謝義務參與計劃的醫師，同時呼籲更多醫護人員加入。