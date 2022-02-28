全民檢測｜陳肇始：未完全排除禁足令　快測呈報平台料本周推出

本港疫情失控，特區政府計劃在3月推行全民檢測，食物及衞生局局長陳肇始今早（28日）在電台節目上表示，目前未完全排除會在全民檢測期間實施「禁足令」，強調檢測要發揮最佳效用，必須減少市面人流。

她說，根據衛生防護中心評估，本港疫情仍未見頂，社區確診人數多，而且有多條傳播鏈，從公共衛生角度去看，越快完成全民檢測越好，當局會設法壓縮檢測時間，現正馬不停蹄商討推行細節。她稱，當局正十萬火急地搭建平台，供快速檢測陽性人士申報資料，料本周內推出。



全民檢測樣本全部或部分送內地化驗

陳肇始表示，全民檢測安排必定會顧及行動不便的人士，包括在安老院長期臥床的長者，其中一個方向是上門進行核酸檢測。她稱，目前本港檢測能力無法應付全民檢測，需要送樣本到內地化驗，要再研究將全部樣本或部分樣本送到內地。

她指，政府現時應對疫情的方向仍是確保患者得到適切治療，所以要將患者「分級分層」處理，按病情嚴重性，分批送往醫院隔離病房、社區治療設施及社區隔離設施。她續指，政府採取重點圍堵策略，雖然未進行全民檢測，但已進行了大量檢測，每日檢測量接近20萬，預料下個月會每日檢測量可提升至30萬，因此現時擴大圍封強檢規模，過去2天已在6棟大廈進行圍封強檢，目標是每日圍封10幢大廈強檢。

至於全港會否停市、停工，陳肇始表示，整體原則主要減少市面人流，在現時嚴厲社交措施下，希望市民配合，對控制疫情有幫助。

急症室遺體滯留 陳肇始：正增加殮房位置

陳肇始說，現階段會先集中處理已收到檢測初步陽性短訊通知的患者，呼籲他們盡快提供自己的電話和住址，讓衛生防護中心為他們提供抗疫物資包。她指，政府正十萬火急地搭建平台，供快速檢測陽性的市民豋記，預料本周內推出。

目前市面上快速抗原測試套裝選擇繁多，陳肇始指，政府網站已經羅列出認可準則，明白有市民看不明白英文資料，當局正研究令大眾更清晰掌握快速檢測包的資訊。

近日新冠患者死亡人數增加，有遺體滯留急症室，陳肇始指有部分死者居於安老院，難以聯絡其家人，以致未能在短時間內領回遺體，公共殮房位置有限，衞生署及醫管局正增加殮房位置，食環署亦正加快火化速度。