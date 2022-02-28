梁振英創辦　廣州南沙港人子弟學校9月開學　採港學制教兩文三語

全國政協副主席、前特首梁振英今日（28日）公布，其牽頭創辦的廣州南沙民心港人子弟學校，將於今年9月開學，學校只收香港及非內地籍學生，採用香港學制，以英語教學，提供中小學一條龍辦學及1,200個宿位。



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以英語為主要教學語言

梁振英表示，學校將於今年9月開學，只取錄非內地籍學生，包括香港、台灣、澳門，及海外華僑子弟，提供12年中小學教育，並採用香港學制。

學校的中、小學課程均以英語作為主要教學語言。在小學，中文以普通話教授，讓學生學習基本的古詩詞培養學生對中華文化及中國文學的欣賞能力，常識科則以雙語為授課語言。學校亦會提供香港文憑試及其他國際認可課程。

梁振英指，南沙為3個粵港合作的重大平台之一，產業結構完整，有港人社區。

以培養「香港根、中國心、世界觀、大格局」為理念

此外，民心學校為非牟利寄宿學校，可提供1,200個宿位。梁振英表示，透過邀請香港、內地、海外學校學生到民心學校居住並交流，望能促進學生的「香港根、中國心、世界觀、大格局」，培育出具兩文三語能力的下一代。

學校由香港選委會教育界委員潘淑嫻擔任總校長，另有3名副校長，分管中學及小學，均具香港教學經驗。校園佔地超過6公頃，亦與香港科技大學（廣州）的校園相近，只相距1.7公里；距離慶盛高鐵站不足一公里，往返香港車程僅35分鐘。