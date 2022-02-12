彭定康轟持外國護照特首叛徒　梁振英批偽善：你從未宣誓效忠港人

英國上議院當地時間周四（10日），辯論放寬BNO移英簽證計劃，令1997年後出生的港人可單獨受惠。前港督彭定康（Chris Patten）會上狠批歷屆特首，指這些「繼任者（successors）」不是自己擁有外國護照，便是家人擁有，形容他們是叛徒，反問為何這些「執行迫害任務的，都擁有英國護照，而那些遭迫害或關押的卻沒有！」



前特首梁振英在社交網站嘲諷彭定康，當年在英國遭選民否定，在下議院選舉中落敗，他的爵位亦非由英國人民經民主方式授予。他說自己由1,200人特首選委，以大比數支持當選，並非由英國首相或英女皇委任，否認是彭定康的「繼任者」。梁振英批評彭定康遲了30年才談及英國對香港人的責任，批評他偽善無恥，將令港人對英國失去好感，「現在我們不得不記起鴉片戰爭！」。



譏彭定康遭選民否定 梁：我由1200人選委選出

梁振英諷刺彭定康在英國「遭人民以民主方式拒絕」，反而自己獲選委大比數支持，而「彭定康從未宣誓效忠港人，但我有。」他批評彭定康，維持皇家香港警察政治部的運作，任內政治犯未經審訊被禁囚在摩星嶺；而且港英時期，香港須負擔沉重的英國駐軍費，但公眾從未有被諮詢。

梁振英澄清自己從沒持有英國護照，只是擁有過由港英殖民地政府簽發的「護照」，自己1974年作為學生到英國，持有的那本「護照」卻需要「入境許可」才可以進入英國。他指時至今日，仍然保存著這本「護照」。他說彭定康今日的虛偽令人作嘔，離間了很多過去對英國抱有善意的港人，「現在我們不得不記起鴉片戰爭！」

彭定康盼林鄭一家人享受英國的自由

有份提出修訂的彭定康，在英國上議院點名現任特首林鄭月娥曾擁有英國護照，但在上任前放棄，不過其丈夫和兒子均持有英國護照，自己並不反對，「希望他們可以享受作為英國公民所伴隨的自由。」然而，很諷刺的是，這些人擁有英國護照的港人卻如「叛徒」，執行迫害港人的任務，包括警隊中人。而那些遭迫害或關押的人，卻沒有英國護照。

翻查紀錄，林鄭在出任發展局長時放棄英籍，惟丈夫及2名兒子仍擁有英籍，林鄭當年競選特首時，曾表明不覺得丈夫有需要放棄英籍。梁振英前年則承認太太唐青儀曾持有英國護照，不過已經放棄，而自己和3名子女從沒申請或取得任何外國護照或居留權。

彭定康：偉大自由之城被摧毀 英國須出手

BNO移英簽證計劃現時容許，BNO持有人申請5年居英簽證，並可於第6年申請入籍，沒持有BNO的年輕人不能單獨申請，只可以依親。有份提出修訂的彭定康，希望英國可以修補這個「救生艇計劃」漏洞，認為回歸前承諾「50年不變」的自由已徹底遭受衝擊，認為「世界上其中一座最偉大的自由城市正被摧毀，英國必須發聲，任何時候有機會，力所能及的都要出手。」目前，透過計劃移英的港人至少有八萬人。