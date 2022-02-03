羅冠聰新作入圍文學獎　梁振英譏遭擺布耍猴戲：將來攞諾貝爾獎

撰文：林嘉成
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身處英國的前香港眾志主席羅冠聰，去年底出版首本英文自傳式政治評論著作《自由：我們如何失去、如何重奪》，記述父親偷渡、個人投身學運，以至近年香港的變化。該書近日入圍英國議會文學獎（Parliamentary Book Awards），羅冠聰在社交網站表示，希望世界藉此書看見香港的故事，並有日帶來改變。

經常狙擊羅冠聰的全國政協副主席、前特首梁振英即在網上出帖，嘲諷羅冠聰是「城門水塘的馬騮」，被「外江佬」帶到街市「耍猴戲」，改個藝名「齊天大聖」：「哪裏表演，什麼時候表演，表演什麼，都是外江佬說了算。」他諷刺羅「不僅可以拿書商的文學獎，將來還可以拿諾貝爾文學獎。」

羅冠聰稱入圍感覺難以形容

羅冠聰在帖文表示，該獎備受政壇書商關注，得知入圍後感覺難以形容，無論最終會否獲獎，都相信港人「抗爭精神」會繼續在海內外流傳。梁振英之後發帖回應，諷刺羅冠聰是被「外江佬」沐猴而冠，再配以竹桿「金剛棒」，餵條香蕉，以藝名「齊天大聖」在街市賣藝，向途人要錢，一切都被「外江佬」牽著鼻子走。

梁振英指，羅即使被冠以「齊天大聖」之名，也不是孫悟空，不改城門水塘馬騮仔的事實。

英國議會文學獎由英國書商協會及出版商協會主辦，獎項有三個類別，《自由》一書入圍的「非議員撰寫的最佳政治書藉」獎項，其餘對手有英國傳媒人Paul Mason撰寫有關法西斯的書籍，記者SATHNAM SANGHERA關於帝國主義的新作，以及英倫銀行前行長卡尼的著作。獎項將由英國議員投選，三月於倫敦西敏寺頌獎。

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