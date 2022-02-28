政圈風聲︱「封城」傳言惹恐慌　特首視像講話欠新措施捱批

新冠疫情未受控，全民強制檢測如箭在弦，特首林鄭月娥明言3月內進行，現正細化方案。不過目前問題焦點落在「如何做」上，包括最關鍵的一步：是否需要配合「禁足令」。由內地專家到特區官員，近兩日先後漏口風，顯示未來有機會配合禁足令，昨日（27日）更加流傳立法會將就禁足令表決的假訊息，引發市面搶購潮。

據聞，建制內部是否實行全面強檢、禁足令，亦有一番激辯，有人認為現時每日確診過萬，即使完成強檢亦無足夠隔離設施，亦有人堅持「動態清零」。不過有一點，無論是支持或反對禁足的議員大都贊同：政府對於謠言反應極慢，遲遲不澄清，林鄭月娥今日下午發表的視像講話，欠缺新資訊之餘，亦沒有解釋官方對禁足令的看法，無法釋除公眾的疑慮，多名建制派人士表達強烈不滿。



▼2月28日 各區超市有市民搶購食物 貨架盡掃一空▼



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政府未及時澄清謠言 市面恐慌性搶購

自昨日下午起，網上流傳一些錄音及文字訊息，聲稱立法會就實施禁止市民出門7日的「禁足令」進行立法工作並正進行點票等。消息一出，市面隨即開始出現搶購糧食的現象，人心惶惶。此外，國家衞健委醫政醫管局副局長李大川於昨日接受傳媒訪問時表示提出個人見解，指全民檢測倘配合禁足等封控措施，效果更好。

不過政府自昨日起，對「禁足」的說法仍是不置可否。時至今早，食物及衞生局局長陳肇始在電台節目表示，目前未完全排除會在全民檢測期間實施禁足令，進一步加劇市民的恐慌和不確定情緒，各區超市已人頭湧湧搶購物資。政府至今亦未交出較明確的說法。

建制派怒火升級：要議員做埋政府嗰份

有立法會議員私下表示，近日在議員內部的通訊群組內，眾人對封城禁足的效果有不同意見，不過有一點相信沒有爭議：大家都對政府的資訊發放相當不滿。有建制政黨核心人士批評，自昨日有關「立法會表決禁足令」的謠言傳出後，政府遲遲未有澄清，要各大政黨的議員自行向居民解說，「要我哋議員做埋你政府嗰份（澄清不實資訊），好多議員都好嬲」。

該建制派又指，警方尚且會訂立「兩小時內澄清假資訊」的目標，但整個特區政府竟然沒有妥善應對這些關乎抗疫頭等大事的假資訊：「添馬台（政府社交網專頁）到底是用來幹什麼的？」

特首林鄭月娥2月28日下午發表視像講話。（片段截圖）

特首公開講話無進展 建制人士：做不到安撫民心

林鄭月娥今日下午4時22分，突透過政府新聞處發放一段長逾8分鐘的視像講話。不過有多名立法會議員向筆者反映，整段講話沒有任何新資訊，只是重複政府過往的防疫政策，以及再一次呼籲市民協助抗疫、感謝中央的援助，既沒有回應過去兩日有關禁足的傳言，也沒有交代政府的最新打算。

有議員表示：「原本見特首煞有介事，在430（衞生防護中心）記者會之前幾分鐘突然發表講話，以為有什麼重要公布，結果原來都是舊資訊，連近兩日市民最關心的事（有否禁足令）都隻字不提，真的莫名其妙。」

另一議員則指，政府應該盡快就封城禁足問題提出一個完整、肯定的說法，免惹猜測。「特首作為領袖，發表視像講話是常見的，但就算拿不出什麼新資訊，演辭至少也要有一點感染力吧？但今次（視像講話）沒有，肯定做不到安撫民心作用，明日市民只會繼續搶購。」該議員又認為，政府如果每次煞有介事發表講話，都提不出什麼有用的新資訊，市民會逐漸感到厭倦，降低他們對政府資訊的敏感度和戒心，不利抗疫，如同「狼來了」的道理。

全民檢測期間，會否實行禁足至今未明。（資料圖片）

陳凱欣倡啟動健康碼分區檢測 狄志遠憂禁足難以實行

曾任食衞局政治助理的選委界議員陳凱欣表示，禁足令應該盡快做，不過考慮到執行問題，建議以高風險地區為本，參考去年佐敦封區的方法，只封個別地區，盡快推出有追蹤功能的健康碼，於全港其他地區採用，有「綠碼」才准出門。此外，分流必須做得妥當，防止再出現像葵涌邨圍封強檢期間的交叉感染亂象。

新思維狄志遠表示，個人認為禁足令如能有效執行當然可加強全民檢測的效果，問題是香港始終不像內地般動員能力極強、市民對禁足接受程度較大。他擔心即使實行禁足，屆時仍會有數以十萬計的人不守禁令外出，政府要分辨出哪些人是獲豁免人士、哪些不是，有相當大困難，認為行政上的潛在混亂風險，或導致行動達不到預期效果。

田北辰倡全港禁足9日 事先公布預留時間購買物資

實政圓桌田北辰表示，全民檢測一定要配合禁足才可湊效，尤其現時疫情仍在蔓延的緊急關頭，「再唔封（封城禁足），咁樣日日3萬、5萬、10萬咁上，真係死得人。」他又認為，政府應事先公布一個具體禁足時間，預留數天予市民購買所需物資及讓超市準備充足貨品，免惹猜測和恐慌。

田認為，以地區為本的禁足不可行，因香港人口密集、流動性高，又沒有戶籍制度，難以辨別市民所屬地區。他建議，政府應該設下一個指定時限，實施全港性的禁足，只保留必要的人手在外，範圍由政府劃定。總之將禁足的日數壓縮在9日之內，扣除兩個周末，即金融市場只需要暫停5天，在這9日內做完首兩輪檢測，相信已找出絕大部分隱形患者。解封後，自身和家人都沒有染疫的人士可以出門，恢復社會局部的運作。

對於林鄭月娥的最新講話欠缺新資訊，田北辰苦笑指，可能政府自身都未想清楚，不敢隨意公布，但認為全民檢測迫在眉睫，政府如有定案就要盡快公布，給予時間市民準備。

全民強檢勢在必行，但建制內部非人人看好，近日建制群組亦變成辯論擂台，事源有議員分享生命倫理學者區結成醫生貼文，擔心全民強檢會否成為「壓垮醫院前線的最後一根稻草」，但隨即有人批評是本末倒置，質疑減少檢測從而減少染疫人數是自欺欺人。