全民檢測｜有禁足令？　衞生署歐家榮：會有措施要求市民留家

本港新冠病毒疫情仍然嚴峻，至今（28日）累計逾20萬人染疫，政府下月推強制全民檢測。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日在疫情記者會表示，籌備全民檢測是一件很龐大的事，政府需要多個部門協助和統籌，政府也一定會要求市民留在家中，如果市民發現陽性後仍出外活動，檢測成效大減，相信政府屆時會有措施，建議或規定市民要求留家。



▼2.18 「國家突發急性傳染病防控隊」檢測車石硤尾邨封區現場工作▼



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歐家榮稱，全民檢測需要數樣措施配合，包括檢測能力要大量提升，還需有足夠隔離設施，「隔離陽性人士，安排不需入院病人家居接受隔離，即係屋企人接受家居隔離，全面配套、各樣籌備工作進行緊。」

至於市民關注是否要禁足令配合，歐家榮透露正考慮中，「我相信喺全民檢測期間，政府一定會建議、甚至係要求市民盡量留喺屋企裏邊。」

因為當我哋一面做檢測時，如果市民仲出外活動，發現陽性又走出咗街，變咗令到全民檢測成效大減。我相信政府到時會有措施、建議、規定市民要留喺屋企，詳情在法例、其他方面有啲安排。 衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮

歐家榮表示，全民檢測作用是發現個案，疫情高峰期也要做，「當然疫情早期進行全民檢測，會快少少令疫情唔再進一步蔓延，其實都冇話去到疫情高峰或較後時間進行無用，因為始終做全民檢測，可以透過篩查盡快將陽性個案搵到出來，背後一定有啲措施令到唔再擴散。」他表示，找到的病人如有需要可入醫院或入住社區設施，「就算呢啲設施不能夠足以應付全部確診數字需要時，部份唔需要入院或病徵輕微人士，我哋會有隔離令，要求居家隔離。」

▼2月22日 市民在寒風冷雨下排隊檢測▼



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衞生署稱已全部處理滯後個案

至於滯後個案，歐醫生稱現時「已經全部追返、入落去，已變晒確診」，並已改確診準則，以往會顯示兩個數字，初陽個案主要是醫院管理局和私人途徑驗出陽性，然後送樣本到衞生署覆核，而個案數字就是公共化驗所，包括一兩日前的樣本。

他指上星期六起，所有私人化驗所，驗出陽性結果都視為確診個案，不用公共化驗所核實。所以新方法採納後，先前收集回來已在私人化驗所初陽的個案本來是要覆檢，但因新措施實施後，當日或翌日的個案已全部列作確診，所以昨日與今日總數相加是不同。