全民檢測｜陳振英料銀行維持基本服務　張華峰倡股市照常運作

政府計劃於本月內進行全民檢測，正考慮是否需要禁足。有報道引述消息指，本港作為國際金融中心的核心業務，包括股市不會停止。金融界立法會議員陳振英相信，銀行業界會被納入豁免禁足範圍，料銀行會維持基本服務，但規模會減少，預計約兩成銀行職員須出外上班，其餘人士可在家工作。



金融服務界前立法會議員張華峰指出，內地及其他國家封城期間，金融系統照常運作，認為香港作為國際金融中心，金融業界獲豁免禁足屬正確做法。



陳振英稱約八成銀行人員可在家工作

陳振英表示，銀行業界中，負責對外交易、利率和滙價等人員必須回公司上班，難以在家工作，相信政府會列明銀行業界屬豁免禁足範圍。他說，銀行大部份人手負責分行前線工作，相信銀行會維持基本服務，供市民提款等，但規模會減少，例如可能關閉部份分行。

他預計大約八成銀行職員可在家工作，約一至兩成員工須回公司或分行工作，以維持基本銀行服務。他指，目前銀行業界仍需要視乎政府具體安排，作出相應措施，又提到港交所及證監會均已「寫包單」，表明市場會如常運作。

張華峰：外國、內地封城期間 股市照常運作

張華峰認為，香港作為國際金融中心，金融市場正常運作，業界獲豁免禁足，屬正確做法，能維持歐美投資者對本港市場的信心。他說，除了負責結算和交收的人員外，大部份人員也可在家工作，港交所及證監會早前就遙距工作作出建議，業界人士分批在家工作，已實行了一段時間，相信問題不大。他指出，內地及其他國家封城，金融系統完全不受影響，依然照常運作。