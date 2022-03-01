快速測試呈報平台料今周啟用　衛生署提醒不是為領取醫生紙而設

政府上周宣布會推出新平台，供快速測試陽性的市民自行在網上系統登記陽性結果，毋須再做覆檢。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（1日）在疫情記者會上表示，新平台將於本周內啟用，但強調平台並非用作登記領取醫生紙，呼籲市民勿錯誤登入，日後會再有機制發放確診證明，詳情稍後會公布。



歐家榮指出，希望本周可推出快速檢測陽性的自行呈報系統，但強調快測陽性登記網站並非為患者領取得醫生紙而設。已登記的快速陽性市民，衛生署會視為確診個案處理，即派發抗疫物資包及隔離令，並向患者家人發送居家隔離令；登記後亦會發出一個定為陽性的日期，而患者需在家隔離至第6及第7日，連續兩日快速測試陰性被視作康復，才可離開家中。

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至於有市民需要確診證明，以作請病假之用，歐家榮指明白有部份比較舊的個案，收到確診通知等候入院，可能已在家中等候一段長時間，甚至等到康服，稍後會再作公佈如何領取證明，證實在該段時間曾經確診及要接受隔離，詳情會再作公布，提醒需領取確診證明的市民，不要使用新平台呈報確診紀錄。