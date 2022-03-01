市民連日瘋搶食物廁紙　政府：不要恐慌　已促請超市確保貨品充足

第五波新冠疫情嚴峻，近日政府正研究全民強制檢測方案，市民之間流傳訊息，「呼籲」提早囤積糧食，引起市民恐慌，連日來超級市場的新鮮食品、米、麵甚至日用品如廁所均被搶購一空。



行政長官辦公室今晚（1日）呼籲，市民不要誤信謠傳，又指已經主動聯絡各大超級市場，促請它們確保貨品供應充足。



▼3月1日 超市再現搶購食物潮▼



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政府：不要被謠傳誤導

特區政府發言人表示，理解市民的焦慮和憂心，呼籲市民留意政府發放的資訊，不要被別有用心的人所散播的謠傳誤導，從而產生不必要恐慌，作出非理性行為。

對於「全民強制檢測」，政府發言人表示由於規模龐大，執行上不容有失，政府須仔細謀劃，確保有足夠的配套，調配充足的人手。目前計劃仍在細化階段，一俟敲定便會向外公布，並廣泛宣傳，讓市民充分掌握安排，不致引起誤會或混亂。

有傳聞稱政府將推行「全民檢測」呼籲提早囤積糧食，政府發言人說，各地推行「全民強制檢測」的經驗說明須照顧市民食物和必需品、出外求醫等基本生活的需要，因此市民無須恐慌，搶購和囤積有關物資。

▼3月1日 超市再現搶購食物潮▼



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與穗、深政府拓展鐵路運貨安排

政府又指，已經主動聯絡各大超級市場，促請它們確保貨品供應充足，又會與主要供應商保持聯繫，確保供應穩定。同時，亦與廣東省政府和深圳市政府緊密溝通和合作，拓展不同途徑以確保內地供港鮮活食物、蔬菜和其他物資供應穩定，包括水路和鐵路貨運安排，同時積極優化跨境運送物資的運作。

對於部份職業可能有轄免，全民檢測期間不必強制留家，政府發言人表示，留意到其他實施全民檢測的地區，金融服務業均不受影響，指特區政府亦會兼顧金融業的特質和保障香港作為國際金融中心的地位。

▼3月1日 銀行分店實施人流管理▼

