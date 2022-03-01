全民檢測｜超市續排長龍　市民毋懼禁足：平時有儲開糧

政府早前「改口風」，稱全民強制檢測期間或有可能要實施「禁足令」，而消息指政府亦正檢討不同禁足方案，周一(2月28日)起全港多區的超市都出現搶購食品和物資的人龍。

記者今早巡視不同地區，多間超市都大排長龍，大部份貨架都只剩下少量貨品，當中以餃子等急凍食品、雞蛋及新鮮菜肉最為搶手。有市民表示，自第五波疫情爆發初期，已有儲糧的習慣，所以未有因政府改口風而「大手買入」糧食，「香港人好醒嘅，唔會咁遲先準備」。

政務司司長李家超指，政府有決定時會預早讓市民知道，讓大家有準備，毋須現階段作太多猜測或不必要動作。他又重申，市民毋須擔心食物及必需品供應，因為香港有充足物資儲存。



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記者在樂富區內超市巡視，多家店舖都大排長龍，連凍肉舖亦不例外。當中Fusion超市內不少貨架都只剩下少量貨品，當中凍肉、蔬菜、雞蛋及急凍貨架近乎被一掃而空，而米、廁紙、罐頭及即食麵都只有為數不多的存貨，其他超市的情況亦大致相同。

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記者再到樂富街市視察，發現街市內有部份檔口未有營業，當中包括肉檔、菜檔及海鮮檔等，但仍有不少市民到街市買餸，而有賣雞蛋的檔口更大排長龍，目測有十至二十人在排隊買雞蛋。

王太今早到打算到超市買餸，到場後發現只有很少選擇，不少新鮮肉類及蔬菜都被清空，最後只買了雞髀，並打算到街市再看看。她抱怨街市的價格較超市貴很多，又提到自從第五波疫情爆發初期，鄰近黃大仙區多幢大廈被圍封強檢，已開始擔心蔓延至樂富，突然被圍封「冇飯食」，早已有儲糧的習慣，所以未有因全民強檢或要禁足，「大手買入」糧食以作準備，「香港人好醒嘅，唔會咁遲先準備。」

楊婆婆亦到超市入貨，不過她的目標調味料並未有人搶購，仍有不少存貨，所以很輕易便買到所需貨品，唯食鹽的價格有所上升，以往只售2元今日售7玩，但亦提到近日肉及菜並不易買，到街市都很貴，「啲菜貴得好離譜，菜心三十幾蚊先有一斤。」楊婆婆亦表示一直有儲糧，「個雪櫃長滿，俾人禁足幾日都唔係問題嘅。」

李家超：本港有充足糧食及必需品供應 全民檢測有決定會盡早通知

政務司司長李家超今早巡視青衣社區隔離設施時表示，明白巿民想知道全民強制檢測細節，而特首已經多次解釋，正檢討詳細方案，期間會聽不同意見，並會按香港實際情況作決定，當有決定會盡早通知巿民。

他重申，市民毋須現階段作太多猜測或不必要動作，又說不必擔心食物及必需品供應，因為香港有充足物資儲存，重申政府一有決定就盡早預告。