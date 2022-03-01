全民檢測擬小禁足掀搶糧潮　港媽拋1個日期籲冷靜　網民：搶貴晒

本港新冠肺炎第五波疫情大爆發，連續2天錄得逾3萬宗確診，政府早前預告3月會推行全民強檢，更有消息指可能會配合禁足令，另有報道指政府會在本月17日後才進行惟民強制檢測，令市民普遍相信不會在數天內突然禁足。

禁足消息令市民出現搶糧潮，畫面震撼，有港媽今日（1日）在討論區發文，呼籲市民不必搶糧，又指相信本港17日前不會禁足，呼籲市民不要搶糧。帖文引來許多網民回應，更有「沒有搶糧揮手區」，有人指過度搶糧會令上班族市民難以購買食物，「放工見到超市好似被匪徒打劫完」，市民不應抱羊群心態瘋搶食物，「成個香港亂晒」。有網民更提到參考內地或外國經驗，即使禁足超市和藥房都會營業，可能一家庭派一人購物形式買食物及日用品，根本毋須過份囤糧。

《香港01》獲得可靠消息，政府正探討21日（七乘三）方案及9日（三乘三）方案，當中都會有「全民小禁足」，其間容許市民外出購買食物，部份行業亦會獲豁免。而根據內地及外國經驗，禁足時一樣會有機制供市民買食物。



2月28日，政府即將推行全民強制檢測，食物及衞生局長陳肇始表示並未完全排除檢測期間實施「禁足令」的可能，消息一出，多區超市又再出現搶購潮，市民希望預早購買食物和日用品。（李澤彤攝）

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政府預告會推行全民強檢，更有消息指會配合禁足令，部分市民趕到超市、商店、街市搶購食物及物資。有港媽於親子王國討論區發文，認為本月17日前不會禁足，呼籲大家不要搶購，大家只要有足夠食物即可，更出現「沒有搶糧揮手區」。

不少留言描述這2天見到的瘋搶情況，「勁過打仗，今日可能都仲有人去搶」、「我只想找個洋蔥煮個晚餐，行咗好多地方都無」。有網民說屋企樓下超市被清空，更見到759阿信屋有人排隊買午餐肉，「每人買6、7、8罐」，街市瓜菜貴到無法下手，見到有買蛋人龍，「約40至50人排隊買雞蛋」。網民抱怨自己只是買一天的餸，「都攪到好似同其他人一齊搶咁…真係好恐怖」。

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有人批評現時香港情況是羊群心態發作搶食物，「香港人就係咁，乜都搶得一餐，驚蝕底」，很大機會推高物價，「大家唔好羊群心理咁樣搶，咁樣價格一定會貴」，又指最大受害者可能是全家要工作的上班族家庭。有打工仔慨嘆明白部分市民家中有條件可以囤積大量物資，但許多打工仔，「每日只有lunch及放工後先有機會入貨，去到見貨架咩都無乜及長長的排隊」，呼籲市民高抬貴手，「唔好好似買廁紙咁，買幾十條疊到天花咁。買夠就算啦」、「返工放工後都應該冇嘢可以搶」。

網民揶揄港人下一步可能要搶雪櫃去囤糧，惟有人提到即使有禁足令仍可外出買生活所需，早前內地會如常開超市，每家可派一人去購物，「唔使太緊張」。不過，也有網民認為大量購買食物無錯，否認是「盲搶」，反駁指用自己錢買食物和日用品，「先到先得，又唔係犯法，唔明點解要話人盲搶，好明顯係自己搶唔到就開口怪人哋」。

據《香港01》獲得消息，現時政府仍在探討兩方案，考慮是21日（七乘三）還是9日（三乘三），兩者均涉及「全民小禁足」方案，但其間會容許市民外出購買食物，市民毋須恐慌囤積食物。

（綜合）