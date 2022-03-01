疫情｜港大推算︰截至昨日170萬人染疫　4月底累計4645人死亡

第五波疫情失控，本港單日確診數字不斷創新高。香港大學醫學院團隊今（1日）公布最新的推算，截至昨日，估計第五波疫情中累計染疫人數達170萬人，料疫情未來一星期左右達頂峰，每日新增個案約18.3萬宗；並估計疫情持續到4月底，累計死亡人數將達4645人。當第五波疫情結束，本港或最多有430萬人、即本港58%人口染疫。



至於當局正籌劃的全民檢測，團隊建議應延至4月中或底進行，並指出在感染數字居每日創新高下、隔離和治療設施不足時推行全民檢測，或會適得其反。



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推算4月底日均156患者不治

港大醫學院團隊更新研究，指截至2月28日，估計第五波疫情中累計染疫人數達170萬人，置信區間為32至286萬；並預計疫情將在未來一星期左右達到頂峰，屆時每日新增個案約182,738宗，置信區間為36,794至263,300。

該研究又指出，在現時疫情下，若短期內無法舒緩醫療系統壓力、院舍長者的疫苗接種率不能快速提高、而新型口服抗病毒藥物無法馬上廣泛應用，料在3月中旬，死亡人數將達頂峰，估計屆時每天新增死亡人數為156，置信區間為46至184。當疫情持續到4月底時，累計死亡人數將達4,645人，置信區間為3,143至5,568。

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4月前放寬社交距離措施 疫情將再惡化

團隊指，若在4月前因抗疫疲勞、或其他經濟考慮等原因，放寬社交距離措施，疫情將會再度拾級而上。而在4月底前，若社區仍有病毒傳播，便有需要維持一定程度的社交距離措施，至少要減低日常社交接觸水平35%，不然感染數字將會攀升。而現時的措施，可以減低接觸日常社交接觸水平約70%。

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感染數字高不宜太早推行全民檢測

團隊提到，全民檢測開始時間應延後至4月中或底，因為屆時人群中的感染人數應處於非常低的水平，可令全民檢測達到最大效益，截斷社區中的病毒傳播鏈，達到真正的清零。相反，若然在感染數字居高不下時，隔離和治療設施不足時，太早推行全民檢測或會適得其反，更有可能影響大眾的接受和配合程度。

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