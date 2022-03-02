政壇諸事町｜曾是渣馬「禁語」　林鄭率高官議員齊呼：香港加油

政府計劃本月內進行全民強檢，配以「小禁足」方案，市民連日來搶購各種醫療物資、日用品。內地供港物資鐵路貨運的首班列車今日（2日）中午抵港，特首林鄭月娥、運輸及房屋局局長陳帆等到羅湖迎接，期間一齊高呼「香港加油」！



內地供港物資列車抵港

內地首班供港物資鐵路貨運列車今日上午在深圳平湖南國家物流樞紐開通，共有九個貨卡，載運防疫抗疫物資，包括新冠病毒檢測試劑盒逾110萬人份、防護服2萬件以及連花清瘟膠囊等醫療用品。

林鄭月娥迎接列車時表示，香港一定不會實施整個城市的禁足及封鎖，「不出不入，香港一定唔會做！」又強調香港是24小時運作的國際金融中心，限制市民出入時必須考慮實際情況。

林鄭、陳帆及立法會航運交通界立法會議員易志明等，下午迎接列車，並在列車旁邊拉起橫額，寫着「國家有需 招商必應 外運必達 香港必勝」的字樣，並在合照時一齊高呼「香港加油」。

渣馬大會要求跑手脫「香港加油」衣服

「香港加油」是2019年反修例示威者打氣語句，或多或少帶有政治含意，近年本地體育活動、立法會選舉等，主辦方及政府都禁止市民展示「香港加油」字句。

例如去年10月渣打馬拉松，籌委會主席高威林在記者會稱，若有跑手展示有關標語，會建議改成「跑手加油」」，但之後發出聲明，指如發現賽事當日有任何違反法例或大會規則情況，將拒絕有關人士參加活動。賽事當日，多名衣服印有「香港加油」的跑手被截停，有工作人員稱大會不准身穿有政治含意的衣物，並要求脫下衣服改穿風褸才能參加。

▼去年10月渣打香港馬拉松禁止跑手展示「香港加油」▼



去年12月舉行的立法會選舉，投票站內不能出現「香港加油」字樣。選管會主席馮驊曾在記者會被問到是否准許展示「香港加油」時，他稱有些字眼本身無問題，「但社會上有第二層意義的話，如（選舉）主任認為會影響秩序或引起不必要爭拗，會給予外套遮蔽。」