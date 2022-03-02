香港友好協進會捐贈物資　唐英年：有國家支持　市民不需搶購

新冠疫情嚴峻，本港今日（2日）新增55,353宗確診，過去24小時有117人死亡。社會各界均四出蒐羅物資，送予有需要人士。全國政協常委、香港友好協進會會長唐英年，今日出席香港友好協進會抗疫物資捐贈安排時表示，感謝中央政府提供防疫物資及派出防疫團隊，支援香港的防疫抗疫工作。



唐英年。

友好協進會採購物資及接收捐助，今日把逾15萬份快速檢測包，派發給15個前線及基層團體組織，包括警察部隊。唐英年表示，面對嚴峻疫情，香港人要同心抗疫，守望相助。他說香港是國家的一部份，有國家作為最強後盾，物資充裕，市民不需搶購。而友好協進會亦會繼續積極籌集物資，支援有需要人士。

▼3月2日 市民深水埗搶購檢測劑▼



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是次捐贈受惠的15個團體組織，包括：西九龍總區刑事總部、香港工聯會、香港客屬總會、香港江蘇社團總會、粵港澳大灣區青年總會、香港義工聯盟、「青年愛心車」活動、香港婦聯、香港廣西社團總會、香港湖北社團總會、香港山東社團總會、香港河源社團總會、鳳凰衛視、香港大公文匯傳媒集團及紫荊文化集團。

司機已康復 自己每次測試均陰性

唐英年的司機早前確診，唐表示自己過去十多日每日均進行快速檢測，亦有進行核酸檢測，結果均是陰性，而司機亦已經康復，連續7日檢測呈陰性。

▼3月2日 供港物資鐵路運輸開通▼

