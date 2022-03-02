聶德權談協調統籌抗疫工作逾兩年　應市民意見派坪洲外展打疫苗

新冠肺炎疫情在本港持續逾2年，公務員事務局局長聶德權在港台節目《盤點政策》中指，抗疫有很多環節，協調統籌的工作猶為重要，他又提到，在不同途徑收到不少很好的市民意見，有助抗疫工作做得更好。



聶德權在節目上提到，兩年來的抗疫工作並非一個局可以承擔，一定是整個政府、所有局一同承受，當一個局超出負荷，共他局就要幫手。他續指，抗疫有很多環節，如外防輸入、個案追蹤、檢疫、檢測、打針等，都非常需要協調統籌，要由高層做好規劃，分好甚麼工作由誰去牽頭、要有責任單位。

他亦在節目中向其他同事表達謝意，並稱一個「將諗法拎出嚟，一齊傾」的文化或氛圍相當重要。他以打針為例，在針藥供應、向不同群組發放資訊，與醫護、行政團隊協作，參與機構配合等問題，都是討論後由同事去做。

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靠市民意見改善不同措施

被問及疫苗接種的計劃有「甩漏」時是如何應對，聶說：「有咩事、有咩問題，及早知最重要。」他續指，同事固然會匯報，但他亦會「收風」，有時有些朋友去到打針現場，都會向他提些意見，「收埋呢啲（意見）就知點做好。」

聶又提到，Facebook、IG上都有很多很好的留言，亦有市民會寄電郵及信件給他。其中有一封市民的電郵，提及想講當局派外展隊到坪洲為長者打針，聶收到後跟同事提出，後來亦有隔外展隊到坪洲，事後他再收到該市民來郵感謝，「市民反映好重要，及早發現問題及早處理。」至於網上一些比較尖銳、激進的留言，聶剛表示該些留言背後都有有情緒、有訊息，所以同樣會看。

支援少數族裔 檢視中文要求、設暑期實習計劃

節目最後，聶提到公務員事務局對少數族裔的支援，包括為他們提供共融工作環境，譬如懲教所有些少數族裔員工有祈禱時間，他們可以藉著彈性的午飯時間去祈禱；局方在有檢視公務員招聘時提出對中文的要求；另外，自2019年，當局亦有暑期實習計劃讓少數族裔青年參與，至今已有80人參與過。

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