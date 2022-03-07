兩會︱唐英年等提案　香港機場實行一地兩檢　成「半個」內地機場

全國兩會正在北京舉行，全國政協常委唐英年、劉長樂，全國政協委員黃楚標等過百人，在政協會議中提出「關於香港國際機場實施『一地兩檢』的建議」提案，建議本港機場實施「一地兩檢」，設立內地口岸區，由內地派駐機構負責出入境監管，成為「半個」內地機場，無縫接入全國空網。目前提案已獲約百名委員聯署支持。



指現時港機場與外國機場無異

提案指，香港國際機場是世界航空樞紐，在新冠疫情爆發前的2019年，貨運吞吐量480萬噸位列全球第1，旅客吞吐量7154.3萬人次，排名全球第13。但囿於傳統「兩檢」通關模式，香港機場無法與未設航空口岸的內地機場開辟航線，實與外國機場無異，嚴重阻礙其融入祖國大局。他們認為，當前香港機場實施「一地兩檢」時機業已成熟，建議借鑒廣深港高鐵先例，在香港機場設立內地口岸區，由內地派駐機構負責出入境監管。

提案形容，這將使香港機場成為「半個」內地機場，所有不設口岸的內地機場理論上都能突破現有「兩檢」帶來的制度隔閡開辟與香港機場的直達航線，將進一步推動香港與全國空運網絡的互聯互通、增強香港機場國際中轉功能、鞏固提升香港國際航空樞紐地位，對推動香港進一步融入祖國發展大局、保持長期繁榮穩定具有重要意義。

倡設粵港澳大灣區「文化護照」

提案就實施「一地兩檢」提出5項具體建議，包括在法律上，借鑒廣深港高鐵經驗，採取「三步走」程序；建立與「一地兩檢」相適應的客運分流機制，有序引導客流，繼續鞏固香港機場效率優勢；將「一地兩檢」口岸區打造為愛國愛港主題教育基地，把陸港口岸區打造為一體化的愛國愛港主題教育基地，將通關通道與參觀路線緊密融合。

另外，身兼西九文化區管理局主席唐英年亦提出提案，建議推出「粵港澳大灣區博物館通行證」，讓海內外人士，特別是學生，走訪香港故宮文化博物館及粤港澳大灣區內博物館，參觀藏品及參加不同題目的導賞團，可以讓國家的軟實力「走出去」，充分展示國家利用香港優勢，同時亦可發展粵港澳大灣區的旅遊和文化事業，帶動國內國際雙循環發展。