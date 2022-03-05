兩會‧總理報告｜唐英年指國家乃強後盾　林健鋒：港須學習敢作為

第十三屆全國人大五次會議今早（5日）開幕，國務院總理李克強發表政府工作報告，提出要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，落實中央對特別行政區全面管治權，堅定落實「愛國者治港」。



因司機染疫而未能上京的全國政協常委唐英年透過電視收看直播，形容李克強的工作報告務實徹底、穩中求進，並感謝李克強在報告中先後提及香港，重申支持港澳發展經濟及改善民生，反映國家是香港的強大後盾，會給予無限支持。



身兼全國政協的經民聯議員林健鋒表示，工作報告反映中央一直是香港最堅強後盾，支持及關心香港最新情況，現時各界要團結一致，把「穩控疫情作為當前壓倒一切的任務」，其中特區政府負責官員要勇於擔當，公務員團隊要總動員參與，做好全民強制檢測的具體方案。



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唐英年：反映國家無限支持 是強大後盾

唐英年指出，李克強在工作報告中強調保持宏觀政策連續及針對性，推動經濟運行保持在合理區間，也提出全面財政及金融政策措施，充分顯示國家支持地方、保就業、撐企業、促消費、擴需求、惠基層的決心。他對國家今年在高基數上保持中高速增長有信心，並對李克強表示「改革開放不斷深化」感到鼓舞。

唐英年說，李克強重申「使市場在資源配置中起決定性作用」和「構建高水平社會主義市場經濟體制」，以及「擴大高水平對外開放」，充分展示出國家堅定不移的深化改革決心，因為香港是自由市場的典範，將來可繼續在國家改革開放的征程上發揮作用，扮演「國家所需，香港所長」的角色。

林健鋒：公務員要摒棄官僚 急市民所急

身兼全國政協港澳台僑委員會副主任的林健鋒表示，中央一直是香港最堅強後盾，支持及關心香港最新情況，而落實《港區國安法》及完善香港選舉制度後，香港社會回復穩定，現時特區政府、社會各界要團結一致，把「穩控疫情作為當前壓倒一切的任務」，其中官員要勇於擔當，公務員團隊要總動員參與，做好全民強制檢測的具體方案，盡早對外公布，全港市民亦要支持及配合一系列防疫抗疫措施，共同打好這場抗疫戰。

林健鋒留意到，內地未來一年的工作重點，對於特區政府有很大參考價值。他指，疫情持續兩年多，香港各階層市民生活受到不同程度衝擊，各行各業水深火熱，政府要有突破思維，敢於作為，公務員亦要摒棄官僚主義，急市民之所急，盡快推出「保就業、撐企業」措施，避免失業率大幅上升，影響社會穩定局面。

陳曉峰寄語青年認識國情 抓緊國家發展大局

港區人大代表陳曉峰表示，總理的工作報告回顧了政府及全國人民去年工作多個成就及亮點，在抗疫、民生、 經濟、穩定市場、科技、再生能源、打黑除惡打貪打腐構建法治社會、治理創新、推動世界和平等多方面都有令人鼓舞的成就。

他續指，李克強在總結過去一年亮麗的成績時，特意點名表達問候及誠意感謝港澳台同胞和海外僑胞對支持中國現代化的貢獻，重申國家會深入實施區域重大戰略和區域協調發展戰略包括粵港澳大灣區建設。他寄語香港的年青人努力學習裝備好自己，認識國情，抓緊國家發展大局，放膽在包括香港在內的大灣區努力貢獻及一起分享成果。