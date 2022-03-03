疫情︱公務員4.1前須打兩針　隨時候命：全民強檢將跨部門大動員

疫情嚴峻，政府今早（3日）發稿回應有關政府僱員在家工作的評論，指政府僱員不分部門，均以抗疫為眼前的首要目標及任務，不論是否在辦公室工作，亦不論原來的職責為何，皆須隨時候命並應部門徵召參與抗疫工作。政府部門亦會繼續維持緊急和必須公共服務。



政府表示，已修訂政府僱員進入政府大樓和辦公處所的「疫苗通行證」安排，所有政府僱員須於下月一日前完成接種第二劑疫苗；並於5月16日前，或於接種第二針後8個月內接種第三針，否則會被禁止進入有關政府場所。



發言人表示，一如安排，除了持有有效醫學豁免證明書，證明健康狀況不允許接種疫苗，其他所有政府僱員都須跟從安排。政府早前已表示，若無理拒絕接種疫苗導致長時間缺勤，將面臨紀律處分，最嚴重可以解僱。

疫苗通行證｜公務員5.16前須打三針 否則禁入政府大樓 或當曠工

加大圍封受限區規模 動員8政策局39部門

政府指會騰出人力資源全力抗疫，密切監察疫情的發展，適時再檢視安排。發言人指，各部門一直調動大量人手執行檢測行動、個案追蹤工作、並協助發出檢疫令等，最近加大了「圍封」及「受限區域」行動規模，共動用8個政策局和旗下39個部門的人員參與。

自「居安抗疫」實施以來，民政事務總署先後安排約1,000位政府僱員負責24小時電話熱線的運作，為確診者及居家檢疫人士等提供支援和協助。社區隔離和治療設施動員了紀律部隊負責管理；商務及經濟發展局則統籌抗疫醫療物資，並已迅速分發予前線人員等。政制及內地事務局亦正全力籌劃「全民強制檢測」，屆時政府部門將動員大量人員提供支援。公務員事務局的人員也以最大力度增加疫苗的接種地點和數量。