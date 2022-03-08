全民檢測無期？田北辰稱必定推行　惟救命為先：料非優先工作

第5波疫情海嘯式爆發，有報道引述消息指，政府正醞釀大幅調整抗疫策略，優先減低死亡和重症，全民強制檢測不是現階段最優先工作。實政圓桌立法會議員田北辰相信，全民檢測必定會進行，但目前以救命為先，料全民檢測非優先選項。



田北辰今早（8日）在電台節目上表示，社會盡快恢復正常，對經濟和市民身心健康非常重要，全民檢測有助找出和分隔確診者，可向居家隔離人士提供手帶，放寬社交距離限制，至少能給予商界和市民曙光，而非如目前失去盼望，被迫與病毒共存。



禁追租措施「減辣」 田北辰樂見提供減租誘因

對於政府修正暫緩追租措施，在3個月限期屆滿後，不會再額外延長3個月，另外若在保護期內業主及租戶達成減租協議，暫緩追租條例將不適用。田北辰認為，縮短暫緩追租期限，可令業主更安心，條例不適用於已減租的業主，亦能提供減租誘因。他指出，措施成效要視乎消費券效益，若消費券帶動到市民消費，租戶可藉此說服業主，只要業主減租，便有能力負擔租金。