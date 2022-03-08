梁文廣2月底確診　促政府改善支援不足、資訊混亂

立法會新界西議員梁文廣2月25日確診新冠肺炎，需要自我隔離多日。他以「過來人」的經驗表示，政府在確診者支援及資訊方面，都需要有改善。
不能輕視疫症的傳染性
梁文廣接受「香港再出發大聯盟」視像訪問，表示初期有很嚴重的喉嚨痛，但幾日後病徵消退。近期市民之間流傳各種有關疫症的消息，梁文廣呼籲一定要冷靜，但不能輕視新冠肺炎的傳染性，如已接種3劑疫苗亦不必過於懼怕。
作為已確診人士，梁文廣認為在確診者通報方面有需要完善，指自己收到很多求助，指政府的電話熱線無法打通，無法請求援助。此外，目前在確診及康復方面的資訊有些混亂，例如兩次檢測先陽性後陰性是否可以復工，這些情況都未有清晰的資訊。
雖然有中央支援，但本港確診個案飆升，梁文廣亦擔心隔離設施不足之下，如何讓市民了解自己是否適合去隔離設施。此外，他亦指政府要檢討疫情指揮、協調等工作。
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