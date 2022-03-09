修例准染疫者取病假已兩周　顏汶羽籲多解說：逾半受訪者遭扣薪

第5波疫情嚴峻，爆發至今累計逾50萬人確診。政府上月25日刊憲修訂《僱傭條例》，令確診者及受圍封檢測影響人士可申領病假。民建聯日前進行了一項網上調查，了解在職市民染疫後所面對的困難，逾半受訪者表示遭扣減薪金，以及難以獲得確診證明。



該黨立法會議員顏汶羽表示，目前確診者取得病假紙途經非常少，因為無法取得病假證明而被迫放無薪假的例子多不勝數，建議政府就修訂《僱傭條例》向僱主和僱員作更多宣傳解說，以保障快速測試呈陽性人士。顏汶羽建議在快速測試呈陽性的登記平台上，增設供康復者申請豁免注射疫苗證明的功能。



顏汶羽指，政府將修訂《僱傭條例》，訂明僱員因遵守第599章《預防及控制疾病規例》而無法上班，可視為病假，快速測試呈陽性人士也涵蓋在內。相關條例草案將於3月16日提交立法會首讀，他們會加快審議，建議政府多作解說。他續稱，有康復者反映取得豁免注射疫苗證明有困難，建議在快速測試登記平台加入申請豁免注射疫苗證明的功能，讓康復者在平台下載文件。

他建議參考消防處在處理進入隔離設施求助的運作模式，除了電話熱線外，也推出電郵及手機通訊軟件服務，供確診者尋求支援並等候政府回覆，必要時可安排正在家工作的公務員處理或回覆求助個案，防止市民因「打唔通電話」而失去尋找支援的機會。