倡梁萬年加入港府決策層　民建聯：將意見變行動　必要時強徵私院

撰文：周皓宜
出版：更新：

第5波疫情持續爆發，公共醫療系統面臨崩潰，民建聯敦促政府動員私家醫院參與抗疫，透過行政手段、甚至徵用醫院等法律手段，促使私家醫院接收新冠及非新冠患者，減輕公立醫院負擔。該黨立法會議員梁熙表示，若私家醫院不具備處理確診者的設備，政府可派員到場審視硬件，進行改裝工程。

對於有報道引述消息指，政府擬改變防疫策略，先集中減低重症和死亡率，全民檢測並非優先選項。民建聯立法會議員陳恒鑌認為，有必要進行全民檢測，但何時是最佳時機，應由中央援港防疫專家組組長梁萬年加入政府頂層決策組，以科學方式作出決定。

+2

倡審視私院硬件　適時改裝以接收確診者

梁熙表示，目前本港私家醫院提供約5千個床位，但接收公立醫院轉介確診者數目寥寥可數，給人隔岸觀火的感覺，促請政府全面動員私家醫院參與抗疫。在行政手段方面，可透過轉介公立醫院部分門診及手術病人至私家醫院，減輕公立醫院壓力；若短時間內未能達至公私營協作，則應該採取徵用等法律手段。

他指，公立醫院應定期公布轉介了多少確診者到私家醫院，私家醫院亦應公布接收了多少確診者。若私家醫院不具備處理確診者的設備，當局可派出衞生署和機電工程人員到場審視硬件，進行改裝工程。

該黨選委界議員林琳指出，中央派出大量專家來港，包括具備豐富抗疫經驗的中央援港防疫專家組組長梁萬年，但政府未有善用這批專家的意見，抗疫反應緩慢，建議政府將專家顧問團加入政府抗疫頂層司令部，將專家意見變成實際行動。

全民檢測待疫情回落時　現首務降重症死亡率

民建聯立法會議員鄭泳舜建議，由18區民政事務處分配抗疫資源，並由政府統籌防火、滅罪委員會以及業主立法法團等組織的義務工作，也可聘請失業人士派發物資。陳恒鑌則提到，目前最重要減低重症和死亡率，政府對安老院的支援要重新定位，例如在出現大規模爆發的院舍，可將未受感染的院友轉移至已丟空或未開業的院舍進行隔離，且向院舍提供更多N95口罩和保護衣等物資。

被問到何時是全民檢測的最佳時機，梁熙表示，政府應做好準備工作，隨時也能夠開展全民檢測，但要待適合時機進行，例如在疫情回落時推行，實際安排會尊重專家意見，強調目前最重要的是減低重症和死亡率。

梁萬年：目前最緊迫是減感染、減重症、減死亡　優先救治重點人群梁萬年：全民檢測有時機問題　當前重點減重症死亡　倡設定點醫院全民檢測無期？田北辰稱必定推行　惟救命為先：料非優先工作全民檢測｜陳帆擬允家中1人外出購物　網民促釐清4問題：要返工？全民檢測｜公共運輸不會停頓　陳帆：研准每家一人外出買物資全民檢測｜李家超：按香港實況制定計劃　會確保食物及必需品充足韓正質疑私家醫院不收新冠患者　私院聯會何兆煒稱有好提議會聆聽消息：韓正晤港區人大　再度追問私院拒收患者情況　希望是假新聞兩會｜韓正質疑私院拒收患者　劉兆佳：督促港府動員一切力量資源
新冠肺炎
全民檢測
民建聯
私家醫院