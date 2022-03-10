政圈風聲｜人大政協兩會後獲准留京　可避過全民強檢「小禁足」？

全國「兩會」踏入尾聲，全國人大會議、政協會議分別於明日（11日）及今日（10日）閉幕。受疫情影響，赴京開會的港區人大、政協人數銳減，會議期間全程閉環管理，除開會外不得離開酒店，但很快將脫離隔生活。

據了解，港區人大代表和政協委員已接獲通知，兩會閉幕後可留在北京或到其他內地城市，毋須跟隨大隊乘坐包機，亦沒規定需要何時回港。

政府正籌備全民強制檢測，目前未有確實時間表，有政協委員直言，目前香港疫情嚴重，兩會後留在內地反而更安全，而且有可能避開全民強檢和「小禁足」帶來的不便。



須遵守各省市防疫規定

人大政協雲集商界人士，大部分在內地有生意，但香港與兩地遲遲未通關，部分人大政協希望趁今次兩會之行，留在內地視察業務。特首選舉原定於3月底舉行，一眾人大政協本預計「Stay behind」的機會不大，但港府以疫情為由押後選舉，反而留有空間。

據悉，港區人大、政協委員已接獲當局通知，兩會後可留在內地，但需要遵守各省市防疫規定，包括使用健康碼等。多名政協委員都表示，當局無規定留京委員需要何時回港。

特首選舉因疫情需延期。（資料圖片）

深圳隔離政協索性留內地小休

有政協委員直言，港府仍未決定何時進行全民強制檢測，今次留在內地，或許能避開全民強檢和「小禁足」，加上目前香港疫情嚴重，外出亦提心吊膽，反而在內地更自由自在。不過，亦有政協指留在內地有不確定性，因內地防疫非常嚴格，一旦所在城市爆發疫情，健康碼隨時「綠燈」變「黃燈、紅燈」，想透過「回港易」免檢疫返港的安排亦可能有變數。

今次兩會大批人大政協缺席，部份人因成為密切接觸者，要在深圳隔離21日，有人笑言索性留在內地休息去旅行。特首選舉提名期為4月3日開始，政協們未收到通知一定要在提名期開始前回港；至於身兼立法會議員的人大政協，大部分都會乘坐包機，周六（11日）經深圳返港。