政圈風聲｜梁振英京城活躍惹聯想　夏寶龍提下任特首新條件？

全國人大會議今早（11日）在北京閉幕，意味今年全國「兩會」正式結束。對於港區人大、政協來說，今年兩會焦點離不開香港疫情，中央官員連日來談得最多就是援港抗疫，呼籲人大政協要支持行政長官及特區政府工作。

至於同樣受關注的特首選舉，從國家領導人講話，似乎未見任何重要訊號，但多名政協透露，全國政協副主席梁振英在北京表現活躍，其支持者亦不諱言「梁營」已準備就緒。



韓正籲政協考慮候選人能否解深層次矛盾

以往兩會是特首「跑馬仔」最佳收風時機，但多名人大政協都表示，今年會期繼續壓縮，加上疫情成為熱點議題，過去一星期與京官、部委接觸時，特首選舉都不是首要討論議題。

主管港澳事務的國務院副總理韓正早前接見港區人大政協，提到希望特首選舉公平、公正、有序進行，透過施政綱領、頂層設計，解決房屋問題等深層次矛盾，讓市民「看到希望，得到實惠」，呼籲政協考慮參選人的政綱，是否真的能夠解決深層次矛盾，但未有談及下任特首人選。

夏寶龍要求愛國者做到「五個有」

全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍周三（9日）會見港區政協，以「愛國者治港」為主題，提醒愛國者要做到「五個有」，即有情懷、有格局、有擔當、有能力和有作為。有人注意到，「五個有」與去年7月夏寶龍提出的「五個善於」不盡相同，特別是提到「有格局」，可能意指治港者須具備統領全局、長遠謀劃之能力，要有眼光、層次看到問題的本質。

「五個善於」：一、立場堅定，善於在治港實踐中全面準確貫徹「一國兩制」方針；二、擔當作為，善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題；三、為民愛民，善於為民眾辦實事；四、有感召力，善於團結方方面面力量；五、有責任心，善於履職盡責。 夏寶龍去年7月提出「五個善於」

劉兆佳：反映中央對愛國者相當嚴格

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，夏寶龍已經第三次提到對治港者的要求，其實三次講話本質都是一致，只是每次提出內體具體、抽象及不同焦點的分別。他說綜合多次談話來看，內容提及對國家、民族和香港的責任感，對外面對國際形勢挑戰，對內要在治港過程中有智慧、膽識和能力，並提到與中央關係、與人民關係和個人素質。

劉兆佳說，從夏寶龍談話可看出，中央對愛國者有相當嚴格的要求，希望豎立標桿，鞭策及促進愛國陣營建設，壯大愛國陣營並不斷提升水平。

特首選舉因疫情需延期。（資料圖片）

梁振英提疫後要做好精神建設

在夏寶龍講話之前，全國政協副主席、前特首梁振英亦有約15分鐘發言。據政協委員引述，梁振英指香港疫後不止要做好硬件建設，解決土地、房屋等問題，亦要做好「精神建設」及歷史認識，強調不能低估愛國者治港的難度，關鍵是要有「犧牲精神」。梁振英稱參觀過內地黨史館，將中共成就歸納為「精神」兩個字，認為疫後要提升精神建設，要做到有理論、有認知、有擔當。

有資深政協認為，梁振英雖沒直接提及特首戰，但他提到要有「犧牲精神」、有擔當，不期然令人聯想，他是否最適合建設香港的人選呢？有政協就透露，「梁營」在兩會期間頗為活躍，有身兼政協委員的「梁粉」不避忌向人透露，梁振英已「準備就緒」。

有曾為林鄭助選的人大政協直言，經過第五波疫情，幾乎無人認為林鄭可以連任，但北京至今無釋出任何訊息，未敢斷言誰是「真命天子」。當前香港，抗疫是頭等大事，特首選舉關注度完全被掩蓋，各方只能繼續等，稍為可以肯定的是，北京仍希望5月特首選舉如期舉行。