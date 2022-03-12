火爆藍營阿叔平時粗口指罵　染疫求助獲麥潤培安慰：不應牽連政治

疫情未有平息跡象，建制政黨除了頻密鞭策政府，亦大舉總動員落區派物資，轉贈大批來自商賈社團的防疫物資。泛民區議員去年宣誓風波後數目大減，資源大不如前。沙田區議會主席麥潤培接受《香港01》查詢，反映不少抗疫物資都是靠居民捐贈，接到求助後就會親自上門派送，近日更跨區送到元朗。



服務利安邨的麥潤培，近日更收到邨內一名見到他便以粗口「招呼」的街坊求助。他昨晚在社交網站講述事件，上連兩人對話互有關心致謝。他表示從來沒想過對方會向自己求助，強調政治和疫情不應掛勾：「唔好所有嘢都牽連政治，任何人有需要就要幫！」



政治取態唔同係你嘅事：我唔想有人死

麥潤培指，該名確診患者是經WhatsApp向他求助，自己都是因為見到頭像才認出對方，笑言經常被該市民因政見不同而指罵，「無諗過」對方會向自己求助，他也沒多想就決定提供協助。麥上載的通訊紀錄顯示，該市民不時表達憂慮會傳染給妻子，麥多次安慰。

他強調政治與疫情不應掛勾：「你政治取態唔同，係你嘅事，但你條命有事就係我地嘅事，我唔想有人死，唔想有人係屋企冇支援咁慘。」最終相約今日上門派送抗疫物資，但到深夜，該市民通知麥潤培不再需要幫忙，麥稱不少街坊最終找到家人照顧，類似情況時有發生，亦有人希望把物資留予有需要人士；當然這個個案都可能是公開後，有建制派地區人士介入。

政府公認無能 靠街坊捐物資支援求助者

雖然18區區議會泛民大減，麥潤培一直堅持支援街坊抗疫，不時在社交網站發文及直播，提醒市民要為政府行動作準備。早前更被民建聯立法會議員李世榮質疑洩露圍封行動等機密，幫助市民逃避檢測。麥潤培批評事事牽扯政治是沒有質素，「『唔同陣營』係建制先會講，疫情係人嘅問題，因為大家都係人，有事就會協助！」

麥潤培一再重申抗疫和政治不能掛勾，現時政府無能是公認事實，不再分民主派或建制派，「任何人有需要就要幫！」麥潤培辦事處兩星期前，也有一名職員確診，目前所有員工改為在家工作，派送物資則由麥潤培親力親為，每日發送十多回。

他表示，每日走訪確診住戶當然憂慮感染，尤其擔心傳染妻子，惟做好個人防疫工作，「驚就一定驚㗎啦，但有氣有力咪做囉，唔做過唔到自己良心」。