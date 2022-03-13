鄭泳舜倡成立十八區指揮中心　公開招聘短期助理派送物資包

油尖旺民政事務處、油尖旺地區抗疫連線、油尖旺健康城市執行委員會及油尖旺社團聯會，今日（13日）聯合舉辦「油尖旺區新冠疫苗接種日」，為區內有需要人士接種新冠疫苗。公務員事務局局長聶德權、立法會議員陳凱欣、鄭泳舜、梁文廣等人都有出席。

另外，民政事務總署昨日（12日）起直接向居家隔離及檢疫人士派送物資，無須轉介社署，身兼立法會民政事務委員會主席鄭泳舜對此表示支持。他建議民政事務總署在十八區成立指揮中心，同時增聘短期助理派送物資包及支援資訊科技辦。



鄭泳舜指，雖然全民強制檢測日期未定，但仍須應付現時居家隔離及檢疫人士需要，建議民政事務局或總署在十八區統籌，成立指揮中心並善用地區網絡。他另倡民政總署公開招聘短期助理及招募義工，以派送物資及支援資訊科技辦工作。

他反映，很多市民投訴未能打通家居抗疫熱線，因熱線會將個案轉介予社會福利署，再由受委託的社會服務機構按需要派送物資，但成效不理想，因此建議改由民政事務總署直接派送。他表示，上星期已向有關方面提出把100條電話熱線增至300條的，而當局已承諾將增至550條。他稱，今日下午已收到居民反映熱線有改善，電話系統說明在線接聽輪候位置。

鄭泳舜稱，政府當局今日已表示將努力物色物流公司及團隊協助，他建議創科局與民政事務局加強協作，由後者作出支援，建立有系統的派送物資服務鏈。由於疫情仍處高峰期，他提醒當局須確保派送員有足夠防護裝備。