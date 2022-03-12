視察青衣站及九龍灣接種中心　聶德權：傾力提升疫苗接種進度

公務員事務局局長聶德權今日（12日）視察港鐵青衣站社區疫苗接種中心及九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心，表示政府正傾力透過各種利民便民的方式提升疫苗接種速度。



青年機場快線大堂打針 聶讚是創意之舉

其中一個接種中心設於港鐵青衣站非付費區，位於U2層機場快線大堂，聶德權認為是有創意之舉，既便利區內居民，亦方便鄰近地區及鐵路沿線的市民，感謝港鐵免費提供場地。

港鐵青衣站社區疫苗接種中心昨日（11日）起啟用，供3歲以上市民接種科興疫苗，另會向60歲或以上長者派發「即日籌」。而九龍灣的兒童接種中心則為5至11歲兒童提供復必泰疫苗接種服務。兩個中心的開放時間均為每日上午8時至下午8時。

聶德權指兒童醫院的人員很細心，不但場地佈置得很吸引，亦為家長準備了「預備孩子打針攻略」，又與非政府機構合作為兒童準備小禮物，減少他們的懼怕和憂慮。

聶德權又呼籲未接種疫苗的學童盡快打針，已接種第一針學生也要依時接種第二或第三劑疫苗以維持保護力，減低感染後患上重症或死亡風險，為復課做好準備。

未成年的疫苗接種者須攜已簽妥的家長同意書，而3至11歲兒童須由家長或監護人陪同。此外，由於兒童接種復必泰疫苗須特別稀釋程序，5至11歲兒童須到四個指定兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗。