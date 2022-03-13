封區︱林鄭視察屯門翠寧花園現場：對公務員無分彼此抗疫感鼓舞

政府今日（13日）下午起因應污水樣本檢測結果，在多區展開圍封行動，包括屯門友愛邨愛信樓及愛禮樓、屯門翠寧花園第3座、觀塘順利邨利溢樓、觀塘順安邨安群樓及黃大仙竹園南邨麗園樓。特首林鄭月娥下午到屯門翠寧花園封區現場視察，為參與行動的財經事務及庫務局及其轄下部門的同事打氣，表示對政府同事「無分彼此，紛紛走到前線執行抗疫工作」感到鼓舞。



破產管理署、庫務署負責是次封區

林鄭月娥下午在財經事務及庫務局局長許正宇、庫務署署長張秀蘭和署理民政事務總署署長王秀慧陪同下，到翠寧花園第3座現場視察。她指，欣悉自第五波疫情以來，更多政策局及部門擔負抗疫任務，動員各級公務員紛紛走到前線為市民服務，其中一項抗疫工作是執行按風險而須針對某些樓宇的圍封強檢行動，負責的部門在接受培訓和汲取實踐經驗後，須牽頭組織行動、派員擔任指揮官和動員同事參與。

政府新聞稿提到，財經事務及庫務局先後在昨日和今日分別派出破產管理署和庫務署牽頭統籌和執行屯門翠寧花園內不同樓宇的「圍封強檢」行動，每次動員140至150人不等，參與職系眾多，包括昨日行動的政務主任、律師、破產管理主任、會計主任、行政主任及文書主任，以至今日行動的庫務會計師、會計主任、物業估價測量師、管理參議主任、行政主任、系統分析／程序編製主任、電腦操作員、物料供應主任，以及其他文職人員。

林鄭月娥表示：「公務員是我們城市運作的重要支柱之一，面對嚴峻疫情，各級公務員都應把抗疫工作放在首位，部門之間無分彼此，眾志成城，承擔不同抗疫任務，充分發揮政府總動員抗擊疫情的精神。我亦感謝居民以至全港市民充分配合政府的抗疫措施，我深信在整個社會同心協力下，香港定能早日戰勝疫情。」