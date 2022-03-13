新冠疫苗︱第二針接種率破八成　聶德權：目標4月中九成兒童接種

公務員事務局局長聶德權表示，今日（3月13日）本港達成12歲以上人士第二針新冠疫苗接種率八成的階段性目標，下一步會再向九成進發。他又點名感謝社聯及香港醫學組織聯會，在滙豐銀行慈善基金的支持下推出「疫苗易」家居接種計劃，上門為行動不便的長者打針。



聶德權指出，經過社會及市民的共同努力，終於達到第二針八成接種率的階段性目標，未來會進一步將第二針接種率推高至9成，亦希望在4月中做到兒童接種率達9成，同時會加快第三針的接種。

他提到，長者首針接種率亦有持續上升，當中60至69歲首針接種率達89%、70至79歲長者已逾8成、80歲或以上接種率達54.6%。「第五波疫情兇猛，從重症及死亡個案數據，看到接種疫苗肯定能拯救生命，我們期望盡快進一步提升長者及兒童的接種率。現時每日接種疫苗的能力已經完全可以應付需求。」

聶德權指出，將繼續推出更多便利措施方便市民接種，稍後會推出居家接種計劃，照顧社區內行動不便的獨居長者及殘疾人士。他又指，即使有流動接種車，部分出行困難的市民仍未能打針，初步了解需要有關服務人士約5萬人。「我很高興社聯及香港醫學組織聯會願投入參與上門接種，推出『疫苗易』家居接種計劃，並得到滙豐銀行慈善基金的支持。」