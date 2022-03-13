疫情｜陳肇始聶德權接受官媒訪問　談政府全力抗疫「三減」成重點

第五波新冠疫情下，政府公務員全力抗疫，近日變陣採取分流措施，要達致「減感染、減重症、減死亡」的目標。食物及衞生局局長陳肇始和公務員事務局局長聶德權，分別接受官媒《新華社》專訪，談到政府的政策目標。



陳肇始表示，目前抗疫的重點是「三減」，第一減低感染，第二減低重症，第三減低死亡。（資料圖片）

陳肇始：醫療系統「分層分流」治理

陳肇始表示，目前抗疫的重點是「三減」，第一減低感染，第二減低重症，第三減低死亡，其中減低重症和死亡都非常重要，也是當前急務，這需要大力增加醫院的救治能力和設施。

陳談到「分層分流」的治療工作，指第一層和第二層主要在公立醫院，例如深切治療以及隔離病床。伊利沙伯醫院日前已轉為定點醫院，推行集中治療，日後將至少有6間定點醫院。此外，其他醫院的新冠肺炎病床，也將由原先的30%提升到50%。私家醫院將騰出床位接受一些非新冠肺炎患者，令公立醫院可以騰出更多病床處理新冠患者。這些措施都有助於減少重症和死亡病例。

至於第三層分流，陳肇始說主要是社區治療設施，例如設於亞洲國際博覽館的社區治療設施和北大嶼山醫院香港感染控制中心，都是接收症狀輕微並需要治療的人士。第四層就是社區隔離的設施。第五層是家居隔離。

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暫託設施照顧未能即時回安老院的長者

長者等高風險人士情況受到關注，陳肇始表示，老人等需要優先處理的患者，屬於第四層的社區隔離設施就能發揮相關作用。她說這層可分為兩個方面，第一是主要為老年患者而設的暫託設施。這波疫情下，老人院爆發的疫情情況嚴重，因此很多老人未能回到他們所屬的老人院，而需要入住暫託設施。這些設施由社會福利署運作，設有病床和醫護人員駐守，未來暫託設施將由兩個增加7至8個。第二是在家裡的老年患者。為此，醫院管理局提供了電話問診服務和相關熱線，例如「護訊鈴」等，由專業護士致電給有需要的患者了解情況，評估他們是否需要去隔離設施。

聶德權到訪疫苗接種中心。（聶德權Facebook）

聶德權：目標18日前全港安老院舍打針

第五波疫情下，聶德權主力負責疫苗接種。他表示未來工作重點是老人以及兒童的疫苗接種，目標是在3月18日之前，香港所有1,000多間安老院以及殘疾人員院舍都有外展疫苗接種隊伍前去接種疫苗。

至於在家長者，聶德權指共有27間社區疫苗接種中心，其中我們特別專門安排3家接種中心給老人和兒童接種。同時，香港13間公立醫院設立接種站，方便長者在醫院看病時順便接種。此外亦準備了流動車到香港公共屋邨，方便長者在樓下就可以接種。

兒童方面，聶德權說3至11歲兒童接種疫苗安排最近才開始，但是社會反應很好，目前這個群組已經有約一半人打了第一針。政府還通過疫苗接種中心和學校合作，在學校、社區安排外展醫療隊前去幫助兒童接種，希望盡快提高這一群組的接種率。

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公務員全力抗疫 聶冀市民不要誤解

聶德權指，60多個政府部門不管原來的工作和抗疫有沒有關系，都已經全部動員抗疫。政府目前僅提供緊要的公共服務，就是為了讓公務員隊伍有更多能力和人力投入抗疫。即使是居家工作的公務員，他們依然要圍繞抗疫這一頭等大事開展工作。

聶德權解釋，公務員參與了統籌推動疫苗接種、病毒檢測工作包括污水追蹤、圍封大廈實施強檢、新建以及管理隔離設施、對確診個案發出檢疫令、隔離令、派送物資、接聽電話回答市民提問等。希望市民了解具體情況，不要產生誤解。

至於要進行全民檢測，聶德權預計肯定要動用非常多的公務員，具體的人手調動還要等有關計劃確定之後才好安排。