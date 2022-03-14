民建聯促加強與受隔離長者家屬溝通　重設醫護人員津貼

第五波疫情持續蔓延，近日屢有市民反映，無法聯繫被送往隔離或檢疫中心的確診長者，有人更誤以為長者已離世。民建聯立法會議員梁熙、張國鈞及郭玲麗今日（14日）提出四項建議，包括加強衞生防護單位與長者家屬的溝通、增加醫護人員特別津貼、擴寬第六輪防疫抗疫基金的受惠範圍，以及協助確診或密切接觸者參與中學文憑試（DSE）。



要求與長者家屬保持聯誼會 至少交代基本狀況

張國鈞表示，有市民反映家中長者被送往隔離或檢疫設施後失去聯絡。其中一個個案為家屬透過安老院舍得悉長者被送往醫院，於急症室等候3日後被送到亞博隔離中心，惟其後再無法得知更多消息。因此，他促政府有關部門加強對長者家屬的溝通，至少交代基本狀況，保持資訊流通。

梁熙指出，醫管局2020年曾推出緊急應急特別津貼予高風險醫護人員，包括提供每日薪酬的20%或500元津貼、每天500元酒店租賃津貼，及每兩星期額外一天休息日，但當局於去年8月因應疫情回落取消了有關支援。他建議政府向醫管局提供額外撥款，恢復上述津貼，並讓當局直接租用酒店單位予高風險醫護人員留宿，減低傳播風險。另外，他倡加放交通津貼予社區隔離設施工作人員，同時擴展受惠對象至急症室全體人員。

他另表示，防疫抗疫基金6.0只支援房委會、房協或物管支援計劃下的清潔工和保安員，但私人公司的員工同樣面對極大風險卻未能受惠，因此促政府擴寬支援對象至貨運、交通、教育、賓館、醫療、社會福利、宗教、殯儀等設施的清潔及保安人員，每人每月2,000元，為期5個月。

早前當局宣布染疫或須強制檢疫的文憑試考生，或須以校內成績作評核代替考試，最高評級為5級。郭玲麗指，不少學生因網課影響表現，單靠校內成績作依據或出現誤差，加上重讀或自修生缺乏數據作評估，可能須等下一年才能應考，浪費時間亦不公平。她促當局考慮在確診人數回落的情況下，參考去年在竹篙灣檢疫中心設立考場的經驗，集中確診或須隔離的考生到有關設施考試，減低對學生的影響。