錯鬧政府冷待梁萬年　林鄭否認投訴「民建聯朋友」：毋須介懷

負有抗疫「主體責任」的特區政府，因疫情失控，飽受建制政黨抨擊。民建聯早前致函特首林鄭月娥，狠批政府只派「局長」接待國家衞健委專家梁萬年，但事實上林鄭曾與梁萬年舉行座談。民建聯其後發現「甩轆」，同日急發聲明公開向林鄭「鄭重道歉」。



事後，有傳林鄭收信後親自致電民建聯主席李慧琼投訴，驚動該黨元老譚耀宗調停。事發三天，林鄭一直沒公開回應，今早（11日）在疫情記者會上，有記者問及事件會否影響建制陣營齊心抗疫。林鄭才澄清「無親自向民建聯嘅朋友投訴」，反而是李慧琼主動找她，「我嘅回應是毋須介懷」。



林鄭指，事件毋須提升到行政立法關係：「同每一政黨嘅交往都係好坦誠，亦希望喺抗疫期間，中央要求，都係全社會、全市民共同抗疫！」



林鄭在記者會尾聲因應有提問，而就民建聯「甩轆」一事作澄清，指與政黨交往一貫坦承。記者會背景為「國家全力支援，特區齊心抗疫」。

李慧琼親自致歉 林鄭：同佢講新聞公告或唔多人睇

由林鄭主持的記者會尾聲，有記者提及相關傳聞，問及林鄭會如何改善與個別政黨的溝通。林鄭其後開腔澄清：「我沒親自向民建聯投訴，呢段時間都無接觸過任何民建聯成員。」她推測，可能是民建聯自行核查，發現「忘記了我曾經出過新聞公布，在3月4日與梁萬年有一個好深入嘅座談，聽咗佢好多意見。」

林鄭指民建聯之後發布新聞稿澄清、甚至致歉：「主席李慧琼將呢篇新聞稿轉述畀我，親自亦都向我致歉，我嘅回應係毋須介懷。」她停頓片刻續指：「我畀李主席嘅回應係毋須介懷，呢個可能、亦都反映我哋嘅新聞公告唔係好多人睇，我係咁同佢講嘅。」

她說自己向對方表示，「如果以後民建聯嘅朋友就政府工作有任何疑問，唔清楚，可以向特首辦查詢。」