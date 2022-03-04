資訊混亂市面恐慌　議員點名邱騰華每日主持記招　講解物資供應

第五波疫情嚴峻，近期每日數萬宗確診個案，加上政府計劃在全民強檢期間實行「小禁足」，連日來大批市民到超級市場搶購糧食、藥物。儘管政府連日發新聞稿指物資充足，惟成效不大，超市貨架繼續被「清零」。



目前，衞生署衞生防護中心每日下午4時30分舉行疫情記者會，在場醫生講述每日個案數字，但當談到物資供應和市面恐慌，顯然不是衞生官員職責範疇。有議員認為，政府應該另設記者會，以及採用更廣泛接觸市民的方法，由掌握情況的官員向市民傳達物資供應訊息，過程盡量透明，否則恐慌情緒只會無日無之。



市民買藥自救 麥美娟：政府根本唔知市民驚乜！

日前快測呈陽性的工聯會立法會議員麥美娟，直斥政府「根本唔知市民驚乜」，指市民早前看到醫院門外迫爆患者畫面，已經大吃一驚，擔心自己「中招」之後不知如何處理，因此紛紛買藥自救，「有好多人屋企真係無藥，你就一味叫人唔好搶購，我哋要照顧屋企人，咁梗係要買啦！」

市民買藥自救當然無可厚非，麥美娟的着眼點在如何令市民安心、不去搶購：「落到去藥房啲藥賣晒，點會唔驚？政府係咪要同供應商傾吓加快供應，再同香港市民講幾時會再有貨，知道幾時有貨個心都定啲啦！」

梁熙指市民擔心確診要自我隔離 故儲起糧食

近日傳出全民檢測時會配以「禁足令」，引發市民搶購潮，即使全民檢測預計要到月底才實行，但搶購潮仍未停止。民建聯立法會議員梁熙說，搶購潮與「自救」有關，很多街坊不是怕禁足而搶購，而是因為市民守規矩，發現染疫機會率大升，知道「中招」後要自我隔離，因此唯有提前儲起糧食。

梁熙說，市民普遍不想多次出街購物，傾向一次過買齊物品，以減低風險，本身每次購物量就很大。當他們看到超市搶購得這麼嚴重，無可避免會「搶埋一份」。

▼3月3日 菜價仍然高企▼



抗疫資訊太多又不易得到 「抗疫台」資料難消化

萬一不幸染疫，市民可以怎樣做呢？麥美娟指市民不容易取得資訊：「佢哋唔知出事搵邊個。」確實，現時政府在疫情記者會講解個案資訊，而港台電視32已經「變身」成為抗疫台，但對於市民來說似乎不夠「貼身」。

港台電視32成為抗疫台，畫面左邊播放抗疫資訊節目，右邊則提供文字資訊，但由於訊息太多，右邊畫面需要經常轉，衞生署熱線電話號碼、政府WhatsApp熱線號碼等資訊，要一段相當長時間才會出現。部份訊息字數亦過多，觀眾難以消化，例如列出抗疫的士完整網址（www.designatedtaxihk.com）。

畫面左邊的抗疫資訊節目，內容詳細，但市民未必能有耐心看完及完全消化。例如昨日（3日）傍晚播出「港大劉宇隆教授出席『新冠疫苗』學術講座」，講解接種疫苗資訊，資訊量很大。

▼港台電視32變身抗疫台▼



「立法會點票」流言半日無澄清 麥：政府係度做乜？

市民無法馬上找到合適的資訊，流言就會四起。麥美娟提到早前一則流言，稱立法會就「全城禁足7日」點票，呼籲市民儲備7日糧食。她說當日流言「傳得好勁」，立法會一眾議員覺得不妥，下午由立法會秘書處發出澄清，「政府成日咁長係度做乜？點解唔第一時間澄清？」

政府近日以新聞稿方式公佈每日內地供港蔬菜、肉食數量，指供應充足，但市民到超市、街市親身一看，卻是另一番光景，加上流言四起，加劇市民恐慌心理。麥美娟說，早前有位婆婆向團隊表示，去街市買菜時，菜販說賣完就無貨，「30蚊斤菜，賣完就無啦」，嚇得她立即買菜回家，「呢啲不實訊息，作為負責物資供應嘅官員，係咪要即刻跳出嚟澄清呢？」

新聞稿指供應充足 超市貨架卻空空如也

對於新聞稿和親身感受不一致，梁熙亦有親身體會：「成日話好多貨，我去超市完全無呢個感覺，貨架空空如也！官員剩係睇數字唔去前線，講嘢完全離地。」他表示，政府可以與超市經營者聯絡，保證每區都有一定數量超市營業，「知道幾時買到就唔會搶」。

2020年曾出現搶米潮，梁熙建議參考當時做法，帶記者巡視貨倉，讓大家知道有幾多糧食，都有助穩定人心。此外，梁熙提出政府除了要聯絡供應商確保貨品供應之外，必要時可以緊急立法，將一些物品列入戰略物品清單，指上次搶米之後，大家知道米是戰略物品，有好多儲備，「起碼今次我見到米唔算完全搶晒。」

▼3月3日 康怡AEON貨架仍未添貨▼



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田北辰：陳肇始、林鄭對禁足各有說法 反映傳訊工作不足

實政圓桌立法會議員田北辰表示，近日社會對「封城」、「禁足」有很多討論，他自己亦主張封城9日配合全民強檢，意思並非全面禁足，而是容許市民在一定程度下外出買食物、看醫生。他指政府傳訊工作有不足，陳肇始、林鄭各有說法，前日林鄭就「禁足」與否澄清，也說得不太清楚，令人疑惑禁足範圍有多大。

田北辰指政府傳訊工作有不足，陳肇始、林鄭各有說法。（資料圖片）

麥美娟倡邱騰華主持記招 梁熙：每日公佈助穩人心

要穩定人心，政府權威訊息十分重要。麥美娟認為政府有需要設立記者會，由官員向市民講解各種供應和價格情況，點名商經局局長邱騰華責無旁貸：「佢負責物資供應，梗係要向市民講吓個情況，唔好剩係識得接收抗疫物資。」梁熙亦指可以開記者會，恆常發放民生必需品的入口和存貨數量，「每日好似疫情記者會咁，公佈個存貨、到貨數字，都有助穩定人心！」

商務及經濟發展局局長邱騰華將負責醫療物資保障工作小組，協調檢測包、口罩、藥物等供港。（資料圖片）

染疫者缺乏支援更擔憂 促送上物資減恐慌

麥美娟與家人早前確診，她亦提到另一令人不安的因素：「我同屋企人都好番，但至今都未收到政府電話查詢，即係每日5萬宗個案我係無份。」她表示政府欠缺支援，會令市民更加憂心。她批評政府做事並不連貫：「你話設網上系統直接登記快測陽性結果，但平台未設立就取消強制檢測公告和流動檢測站，市民咪唔知點做囉！」

梁熙則指，現時其中一個問題是物資配送運作不佳，運輸、店舖缺乏人手，變相促成市民「搶咗先」。他們團隊每天為有困難的街坊送物資，可是人手有限，「政府究竟為居家確診者、隔離者做了甚麼？」他希望政府能動員起來，為有需要市民送上物資，以減少恐慌和困難。