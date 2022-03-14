輝瑞新冠口服藥到港　田北辰消息：首批涉5萬劑　促政府再增購

特首林鄭月娥在今日（14日）在記者會上表示，醫管局已購入兩類新冠口服藥物，包括默沙東的莫納皮拉韋（Molnupiravir）和輝瑞的帕克斯洛維德（Paxlovid），其中後者是第一次來港，今日剛運抵香港。不過政府以保密條款為由，拒絕交代採購數量。

實政圓桌立法會議員田北辰引述消息指，首批到港的輝瑞Paxlovid口服藥涉及5萬劑、夠5千個療程用，但他認為這個數量仍然不夠，要求政府繼續增購，至少買到160萬劑，供長者「看門口」傍身用。



一個療程需使用10劑

據林鄭月娥今早的說法，醫管局已購入「相當足夠數量」的兩款新冠口服藥，著大家放心，但指由於採購協議的保密條款，不能公開交代採購數量、每個批次的抵港數量和價錢，但強調如果之後不夠可繼續購買。

田北辰指出，新到港的輝瑞Paxlovid口服藥，據了解首批涉及5萬劑，由於一個完整療程中，病人需要每日服食2次、共服食5日，合共需要10劑，所以5萬劑大約足夠5千個療程使用。不過他認為，既然政府專家顧問許樹昌也表示，希望這些口服藥在高危群組之中廣泛使用，因此5萬劑的數目仍然不夠。

田北辰。（資料圖片）

要求購160萬劑供長者「看門口」

他表示，由於Paxlovid是效用較強的一款口服藥，長者可以以此「救命」，目前全港約有80萬名70歲以上長者，個人認為當中起碼要有5分之1人擁有這些藥，因此推算政府應該採購160萬劑、足夠16萬療程。「由政府處方又好，由醫生上門開俾佢哋（長者）又好，總之應該俾16萬人拎住呢啲藥『看門口』，咁就算染疫之後一時之間睇唔到醫生，又冇其他藥，都可以頂住先。」

田北辰提到，政府目前似乎想將口服藥集中應用在高危人士上，但這視乎「高危」如何定義，認為長者本身的風險就不容忽視，因此多採購口服藥供他們傍身，絕對可減少長者重症死亡風險。