輝瑞口服藥3月底前供港　田北辰批太慢　促請求中央幫助加快供應

新冠疫情持續爆發，截至昨日第五波疫情有超過63.4萬宗確診個案，共有3,231宗死亡個案，當中大部份都是長者。



實政圓桌立法會議員田北辰，今日（11日）在立法會衞生事務委員會追問輝瑞口服藥的供港情況，他指3月份才收到約1萬個療程，不單止時間上大幅落後，數量亦遠遠不夠。他認為如果港府無法短時間內收到足夠藥物，就應該請求中央幫手加快入貨。



全港安老院舍91%有個案 兩周23.4萬院友染疫

疫情仍處於高位，長者染疫及死亡情況令人關注。衞生署表示，截至昨日累計有731間安老院舍出現個案，佔全港安老院舍91%，過去兩周有410間安老院舍出現10宗以上個案，涉及多達2.34萬名院友和6,100名員工。至於殘疾院舍則累計有253間，佔全港的75%。第五波疫情下，院舍已經出現1,893宗死亡個案。

田北辰：兩成染疫率計 需為長者準備16萬個療程

田北辰對於長者染疫及相關治療安排十分關注，他表示全港有80萬名長者，大部份短時間內不會打齊三針疫苗，如當中有兩成人受到感染，即已有16萬人，因此至少需要購入16萬個療程。他認為，購入足夠口服藥醫治長者十分重要，今日在立法會追問食物及衞生局局長陳肇始藥物的供應情況。

陳肇始在會上未有透露政府購買數量，僅表示數量足夠，又指她與特首林鄭月娥已分別去信藥廠，要求盡快運送藥物到港，又指現時的送貨時間表其實已加快。醫管局表示，正在研究提早為院舍長者提供藥物，又指各款藥物會陸續抵港，相信數量足夠供安老院舍長者使用。

田北辰批評，香港首批輝瑞口服藥要到3月中或月底到貨，明顯比韓國、台灣和新加坡慢。（資料圖片）

韓國、台灣、新加坡首兩個月已到貨

田北辰對於政府沒有回答購買劑量表示失望及憤怒，又認為「供貨時間表已經加快」說法可笑，指韓國、台灣及新加坡早已收到第一批口服藥，香港相對周邊地區已經落後。

翻查資料，韓國的輝瑞口服藥在1月13日抵達，台灣在1月27日運抵，而新加坡則於2月12日運到。

全球空運嚴重遲滯 藥廠未能快速供貨

據悉美國默沙東及輝瑞兩間藥廠，去年夏天已經與全球各國及地區政府查詢訂貨，當時港府未有大手落訂。《香港01》去年10月報道，醫院管理局計劃向默沙東購買500個療程，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指，醫管局會考慮增購。

據了解，港府其後因應疫情發展而增加訂購量，但當時已有不少國家大手訂貨，藥廠接到大量訂單。後來藥廠方面見到香港疫情嚴峻，已經盡量安排供港，但礙於全球空運近月嚴重遲滯，安排貨機來港有因難，因此輝瑞的口服藥要在3月中旬或下旬才到港，而默沙東口服藥則已於稍早時間到港。

去年年11月16日，輝瑞藥廠正在生產及包裝口服藥Paxlovid。（路透社）

田質疑為何要待美國藥監局批准始買藥

食物及衞生局副局長徐德義早前表示，醫管局已開始使用默沙東特效藥，而由於輝瑞特效藥較遲獲美國藥監局批准，因此政府較遲才開始洽商購買。

田北辰亦不滿上述說法，指新冠疫情爆發之初，政府亦在全球監管部門均未批准使用之前，已經訂購大量新冠疫苗，質疑為何要等到美國藥監局批准才洽商購買輝瑞口服藥。

田北辰批評政府未有一開始大量採購，導致藥廠未能提早供貨。他認為現在全球搶購新冠口服藥，如果港府無法購買足夠貨品，好應該請求中央幫手，盡快入貨及供港。