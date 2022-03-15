蔣震離世｜早年親國民黨　曾入反共游擊隊　韓戰險空降內地幸拾命

震雄集團（0057）宣布集團創辦人兼榮譽主席蔣震上周日（13日）逝世，享壽100歲。蔣震有六女一子，其中二女蔣麗芸活躍政壇，於2012年至2021年間出任立法會議員。

蔣震出生山東，早年曾在中國內地參加國民革命軍，自國共內戰、1949年國民政府退守台灣後，蔣震南下香港定居，做過碼頭工人、紗廠雜工、礦工等基層工作，其後白手興家創業。他曾居於調景嶺難民營，早年政治立場親台。

據台灣作家龍應台著作《大江大海1949》所指，蔣震曾加入「反共游擊隊」，準備「反攻大陸」，更在韓戰期間差點被派往內地執行「送死」的空降任務，幸最後行動取消。蔣麗芸亦未有否認書中描述的父親早年經歷。



曾參與國共內戰 屬國民革命軍「整編十一師」

在中共建國初期，部分國軍或親國民政府背景人士遷移至香港，形成一個獨特的親台社群，以調景嶺一帶為根據地。據《大江大海1949》書中描述，蔣震原本在調景嶺的難民營生活，作者從言談得知，年輕時期的蔣震隸屬國民革命軍的「整編十一師」，參與過1947年的南麻戰役，是戰解放軍目的是殲滅整編第十一師，最終行動不成功，但兩軍都傷亡慘重。

書中亦提到，1949年後落腳在香港的親台人士中，有不少關心國是的知識分子，既不接受共產黨的意識形態，也不欣賞蔣介石的領導。當時正值冷戰初期，緊接而來便是韓戰，美國正開始在亞洲做大規模的反共佈局，提供資源，醞釀一個名為「自由中國運動」的行動。

韓戰時期曾接受軍訓 險被「空投」到內地

當時中央情報局結合流亡人士，有計劃地訓練獨立於台灣之外的反共游擊隊（又稱「第三勢力」），其中香港的親台社群是其重點的招攬對象。當時調景嶺有很多年輕的國軍官兵，亦有一些失學失業的青年，也有一些懷著關心國內熱情的青年，不少人都參加了這個「自由中國運動」，部分人在塞班島（關島以北的島嶼，戰後歸美國管）接受軍訓，為期一年兩個月。

在書中，蔣震對於參與「自由中國運動」直認不諱，更直指：「我就去了塞班島。」當時正值韓戰時期，這些在塞班島受訓的年輕人，主要的終極任務是分批空降到中國內地（一般是成員自己的家鄉），進行滲透、建立游擊隊等工作，但空降後一般九死一生，基本等同「送死」。

蔣震憶述：「輪到我要被空投的時候，韓戰打完了，這個空投計劃，也叫停了。我差一點點就上了飛機。」他還提到，一直以為「自由中國運動」是個愛國的運動，也不知道背後其實有美國中情局。可以說，蔣震幸運地檢回一命，無被「空投」到內地，後來才得以成為白手興家的工業家，於1958年創立震雄機器廠。

蔣震為震雄集團創辦人。（資料圖片）

蔣麗芸未正面回應內容 強調父親非常愛國

這些早年經歷，過往較少人公開談及，改革開放初期，蔣震亦投身內地的工業發展，為首批協助發展國家的港商之一，並且後來成立蔣震工業慈善基金，推動內地的人才教育和工業領袖培訓。蔣震更於2005年，獲香港特區政府頒授大紫荊勳章，表揚他在工業發展的貢獻。

2012年，蔣麗芸參加立法會九龍西選舉，有關其父蔣震的早年經歷再度成為話題。由於建制派不時指控民主派「收美國佬錢搞事」，當時在一場選舉論壇中，嘉賓主持游清源質問《大江大海1949》有關蔣震的內容時，蔣麗芸沒有正面回應，只謂每個人在不同時間會有不同立場及做法，但強調其父非常愛國。