特首選舉｜馬時亨：抗疫戰暴露行政失當　冀新特首解四深層矛盾

特首選舉提名期下月初展開,前財經事務及庫務局局長馬時亨今日(15日)在報章撰文,指香港面臨的長遠挑戰,艱巨程度遠比目前疫情更需深入正視,並點出四大深層次問題,更需在「具堅強及果斷領導能力」的政府帶領下,才有望逐步解決,包括政府施政執行力。

他批評,今次抗疫戰中暴露出種種行政失當,令人對政府的信心減弱,又指特區政府新一任掌舵人尤為任重道遠。



指當務之急是組織具管治能力班子

馬時亨在《星島日報》以「前財經事務及庫務局局長」銜頭撰文,提出四個深層次問題有待解決,包括房屋、人口老化、經濟轉型及政府施政執行力。他指,今次抗疫戰暴露出的種種行政失當,令人多少對政府的信心減弱,「因為無論在宏觀的統籌上,乃至執行的細節上都出現不少本應可以避免的紕漏。民無信不立,老百姓對政府的信任,對政府施政至關重要,因此必須從此環節馬上着手改善。」

他指以上問題其實是社會共識,關鍵在於如何解決,提到特區政府換屆在即,當務之急是要組織一個具良好管治能力的班子,並引述新加坡前總理李光耀曾言︰「The art of government is to get the right people to the right place.」意指政府必須用人唯才,用人準確,「人得其位,位得其人」。

冀新特首具正確政治信念、增團隊精神

馬時亨指,今年是香港回歸25周年,「一國兩制」如何繼續踐行下去,特區政府新一任掌舵人因此尤為任重道遠,認為他/她必須視野廣闊,政治信念正確,同時努力維繫及加強團隊精神,確保政府內上下一心,以良政善治爭取市民最大的理解及支持,切實履行好對香港的管治職責,引領香港無懼面對今後的驚濤駭浪,相信這也是中央政府及廣大市民對下任政府及特首的共同要求。

他又引述國家主席習近平2017年訪港時表示︰「一寸丹心唯報國,為官避事平生恥」,衷心希望更多不畏艱辛的能者加入政府,以鞠躬盡瘁的為民精神,全心全意,高效率地處理香港的長期難題。

現年70歲的馬時亨,2002年加入董建華政府出任財經事務及庫務局局長,至2008年因病辭任商務及經濟發展局局長,其後重返商界,至2015年出任港鐵主席,至19年離任,曾被指為特首黑馬人選。