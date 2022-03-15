特首選舉｜馬時亨：抗疫戰暴露行政失當　冀新特首解四深層矛盾

特首選舉提名期下月初展開，前財經事務及庫務局局長馬時亨今日（15日）在報章撰文，指香港面臨的長遠挑戰，艱巨程度遠比目前疫情更需深入正視，並點出四大深層次問題，更需在「具堅強及果斷領導能力」的政府帶領下，才有望逐步解決，包括政府施政執行力。

他批評，今次抗疫戰中暴露出種種行政失當，令人對政府的信心減弱，又指特區政府新一任掌舵人尤為任重道遠。



指當務之急是組織具管治能力班子

馬時亨在《星島日報》以「前財經事務及庫務局局長」銜頭撰文，提出四個深層次問題有待解決，包括房屋、人口老化、經濟轉型及政府施政執行力。他指，今次抗疫戰暴露出的種種行政失當，令人多少對政府的信心減弱，「因為無論在宏觀的統籌上，乃至執行的細節上都出現不少本應可以避免的紕漏。民無信不立，老百姓對政府的信任，對政府施政至關重要，因此必須從此環節馬上着手改善。」

他指以上問題其實是社會共識，關鍵在於如何解決，提到特區政府換屆在即，當務之急是要組織一個具良好管治能力的班子，並引述新加坡前總理李光耀曾言︰「The art of government is to get the right people to the right place.」意指政府必須用人唯才，用人準確，「人得其位，位得其人」。

冀新特首具正確政治信念、增團隊精神

馬時亨指，今年是香港回歸25周年，「一國兩制」如何繼續踐行下去，特區政府新一任掌舵人因此尤為任重道遠，認為他／她必須視野廣闊，政治信念正確，同時努力維繫及加強團隊精神，確保政府內上下一心，以良政善治爭取市民最大的理解及支持，切實履行好對香港的管治職責，引領香港無懼面對今後的驚濤駭浪，相信這也是中央政府及廣大市民對下任政府及特首的共同要求。

他又引述國家主席習近平2017年訪港時表示︰「一寸丹心唯報國，為官避事平生恥」，衷心希望更多不畏艱辛的能者加入政府，以鞠躬盡瘁的為民精神，全心全意，高效率地處理香港的長期難題。

現年70歲的馬時亨，2002年加入董建華政府出任財經事務及庫務局局長，至2008年因病辭任商務及經濟發展局局長，其後重返商界，至2015年出任港鐵主席，至19年離任，曾被指為特首黑馬人選。