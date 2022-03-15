民研：林鄭最新評分急跌至26.6分　陳茂波民望淨值創5年來新高

第五波疫持持續，港府表現備受批評，香港民研今日（15日）發表最新民意調查，顯示特首林鄭月娥評分為26.6分，比一個月前顯著下跌5.2分，創2020年4 月以來新低。

不過，另一下任特首熱門人選、剛在《財政預算案》宣布派發1萬元電子消費券的財政司司長陳茂波，支持度評分為44.7分，而民望淨值為正11個百分點，創2017年2月初出任財爺以來有紀錄新高。



40%受訪者給予林鄭月娥0分

香港民研於3月7日至11日，以隨機抽樣電話訪問方式成功訪問1,000名香港居民。調查顯示，林鄭月娥的評分為26.6分，比一個月前顯著下跌5.2分，創2020年4月以來新低，有 40%受訪者給予林鄭月娥0分，其民望淨值為負67個百分點，比一個月前顯著下跌。

司長方面，政務司司長李家超的支持度評分為34.8分，民望淨值為負14個百分點，兩者均創2021年7月有紀錄以來新低。財政司司長陳茂波的支持度評分為44.7分，而民望淨值為正11個百分點，創2017年2月初有紀錄以來新高。至於律政司司長鄭若驊，其支持度評分為26.6分，民望淨值為負39個百分點。

陳肇始。（資料圖片）

陳肇始支持率淨值大跌26個百分點

局長方面，徐英偉已離任民政事務局局長，餘下12位局長之中有4位的民望淨值錄得正數，分別是環境局局長黃錦星、財經事務及庫務局局長許正宇、公務員事務局局長聶德權，以及商務及經濟發展局局長邱騰華。

至於食物及衞生局局長陳肇始，其支持率淨值則顯著下跌26個百分點，創2020年5月有紀錄以來新低。