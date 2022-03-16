疫情｜黃元山倡社區隔離床位大幅轉為救治床位　壓抑長者死亡率

第五波新冠疫情持續擴散，長者及長期病患等人士染疫後死亡率較高，近期政府調整策略應對。團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長、立法會議員黃元山在《01開講》撰文，建議將大量社區隔離床位轉至救治床位，以治療患病的長者。



▼3月9日 落馬洲河套區應急醫院工程如火如荼▼



+ 6

估計需要近3萬張床位

黃元山在《開講》發表文章，指第五波疫情之初，凸顯了一些結構性的積弊，包括醫療和社福系統之間的融合不足、安老院舍和社區護理配套不足等。踏入3月，政府抗疫工作起了變化，表明現階段應對疫情的工作重點是減少死亡、重症及感染。

黃元山支持大幅增加專治新冠疫人的病床至1.6萬張，然而質疑這個數目是否足夠，提及接種第三針比率相若的美國，住院率為2.7%，認為較理想的病床數目是28,350張，與港大估算約2.5萬張相近。

政府早前表示，未來有7萬張社區隔離設施床位投入服務，當中河套區就有1.1萬張。黃元山建議河套區全數床位轉為應急醫院救治用床位，以醫治高風險人士。

內地合約照顧員招聘進度未如理想

有床位也要有醫護人員和照顧者，黃元山認為目前人手不足，必須內地團隊支援。目前政府在內地招聘1,000名合約照顧員，但僅聘請到約120名。他表示當務是盡快處理招聘程序問題，以吸納更多內地人手。

黃元山在《開講》文章全文：社區隔離床位應大幅轉作救治床位 聚焦長者壓抑死亡率