團結香港基金倡醫療券可用作購買、租借樂齡科技產品

團結香港基金與社聯較早前發表最新一份「樂齡科技研究報告」，簡述專門改善長者生活質素的科技產品發展狀況。

團結香港基金助理研究總監水志偉今日（16日）於商台節目上表示，過去幾年本港「樂齡科技」使用需求增加，亦多了供應商製造相關產品，但仍須探討如何讓這些產品普及，供更多長者使用，例如容許以醫療券購買產品、改善分成方式吸引學者將科研成果產品化。



水志偉：本地學者欠動力將科研成果轉化為產品

水志偉指，2017年與社聯發表首份有關樂齡科技的研究報告，指出在本港發展的24個缺陷，去年發表的第二份研究報告則發現，其中21個缺陷已經改善，例如政府已推出10億基金資助院舍購買相關產品。不過他指，由於本港退休援助不足，不論中產、基層長者都未必能購買有關產品，參考日本經驗，長者可租用相關產品。他又認為，可考慮容許使用醫療券、社區服務券購買或租借這些產品。

此外，水志偉提到目前香港的大學科研水平高，但難以落地變成量產的產品，建議各大學參考外國例子，改善申請專利、提高教授分成等相關政策，提高將科研產品化的動力。他解釋，由於本地動用大學資源，教授申請專利後專利權屬於校方，產品分成最多五成，這未必足以吸引專利持有人；反觀英國、加拿大，專利權屬於提出申請的學者，分成有八成甚至百分百。

水志偉又指，一些初創公司資金不多，如果使用專利產品，未必有經濟能力分成給大學及相關學者。以美國經驗來看，可容許專利產品使用權，換取公司數個百分比的股權，亦能鼓勵大學將研究轉為商品。

生產力局：可為樂齡科技研發提供技術、測試、資金支援

生產力促進局智慧城市部總經理潘志健在同一節目表示，本港很多傢俬中小企，可能從未想過可為長者院舍提供服務，局方可在技術、測試場地和研發基金上提供幫助，讓企業加快製造出適合長者使用的「樂齡」產品，例如椅子和床等。

香港社會服務聯會業務總監陳文宜則指，希望最新的報告讓市民更加看到策略部署，知道如何做好樂齡科技發展。他指，研發樂齡產品應以用家主導，未來要在研發過程中，加強與供應商溝通交流，確保產品適用於居家等不同場景。