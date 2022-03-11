聶德權：抗疫為公務員首要任務　反駁「沒全力抗疫」絕非事實

國家主席習近平早前發出重要指示，明確香港抗疫工作中特區政府的主體責任。公務員事務局局長聶德權表示，今日（11日）下午與公務員團體舉行視像會議，希望透過工會呼籲所有公務員繼續與市民同行，盡最大的努力盡快遏制並穩控疫情。



公務員事務局局長聶德權與公務員團體開會。（聶德權Facebook）

28648人染疫 佔政府僱員約15%

聶德權表示，抗疫是政府的主體責任，公務員團隊總動員抗疫，是目前首要和最重要的任務。他指截至昨日共有28,648名政府僱員染疫，涉及78個部門，佔政府僱員總數約15%，同時有近8,000人已經康復，回到工作崗位。

聶指，現時政府部門僅維持緊急及必須服務，以騰出人手處理抗疫工作。公務員實施特別上班安排，目的是為了減少人流，但同時無論公務員本身的職責是否與抗疫相關，都要隨時配合部門調動，參與抗疫工作。

▼3月10日 富山邨富仁樓圍封強制檢測▼



+ 17

聶德權亦與公務員團體講到，正在仔細籌劃全民檢測，會因應疫情發展而公佈安排。由於行動龐大，他相信會是總動員行動，而大部份人手會抽調至全民檢測，一些公共服務或會進一步受影響，希望市民體諒。

對於坊間有人不實指摘公務員團隊，包括稱公務員沒有全力投入抗疫，聶德權指絕非事實。他全體公務員隊伍不分彼此，均上下同心以抗疫為首要任務。在第五波疫情中，支援圍封及「受限區域」檢測行動、擴大疫苗接種計劃、加快病毒追蹤、增設社區隔離設施及後續管理、統籌物資運送和發放、支援居家隔離人士等工作，均需要政府同事在前線參與和後勤支援。