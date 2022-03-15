疫情︱盛智文：香港仍是世界上最好地方　疫情過後會「強勢回歸」

蘭桂坊集團主席盛智文早前去信特首林鄭月娥，批評政府防疫訊息混亂，引起社會討論。他接受媒體訪問時指，去信特首是希望政府在對抗疫情上給予市民和企業一致、清晰的方向。

他提到，自身的生意這段時間也十分困難，希望與大家一同捱過難關，相信香港仍然是世界上最好的地方，疫情過後一定會「強勢回歸」。



嘆大街淪為「鬼城」

盛智文接受Tatler Hong Kong專訪時表示，由於Omicron疫情的出現，與世界其他地方相比，香港已經陷於落後，「我眼見正在發生的事，零售業（大街）淪為鬼城。兩人一檯的社交距離限制措施令餐廳生意非常困難，這是行不通的。自今年一月以來，Clubs、酒吧和健身室一直關閉，各行各業都在掙扎求存。」

他剖白生意困難狀況，指自身既是業主也是經營者，一向有嘗試與租客合作共事，讓他們維持營業。至於自己的餐廳和生意，也在想盡辦法捱過難關，「因為午市時段最多也只能兩人一檯，實在很難應付經營的開支。我們不得不讓員工放取一些無薪假，我不喜歡這樣做，然而別無選擇。我盡量不會裁員，盡力為他們提供支援。我真的要表揚我的員工，許多人在家中利用Zoom工作，也有許多人感到害怕。」

第五波疫情下，昔日繁華熱鬧、人頭湧湧的蘭桂芳，生意也大受影響。（資料圖片）

指政府「有時願意聆聽，有時候不會」

盛智文提到，這陣子和很多香港人和商界名人朋友交流過看法，每個人都有類似的感受：我們很希望看到疫情結束。他指，市民會擔心大規模的強制檢測，很多人因此離開這座城市，「父母擔心如果他們的小孩檢測呈陽性，他們將與孩子分開。這個消息引起了巨大的恐慌，這是我能理解的。」

他提到，一直在盡一己所能幫助香港，與特區政府合作，「有時他們願意聆聽，有時候不會。我給林鄭月娥寫了一封信，這封信本來應該是私人的，但不知何故被洩露出去，引起了巨大轟動，並在網上瘋傳，市民很高興有人挺身而出表達看法。」他強調信件的目的不是批評政府，而是希望林鄭月娥解釋，香港需要一致的防疫政府方向，「市民大眾對於含糊不清的消息感到非常困惑，我們需要的是一個自信的表態，並向市民保證我們對未來的期望。」

盛智文指，十分感謝內地支援香港增建額外的隔離設施，但亦對於一些針對隔離設施的假資訊感到沮喪，希望透過接受訪問，嘗試帶出香港的正面故事，「世界上很多地方都經歷過我們現正經歷的事，超市貨架被搶購一空，並非只有在香港才發生。我希望幫助香港人，不要恐慌，我們將一起度過難關。」

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指疫情後香港會「強勢回歸」：沒有比香港更好的地方

盛智文認為，「隧道盡頭有曙光」，引述香港大學的推算指，第五波疫情已於3月4日達到頂峰，之後感染率就會迅速下降；疫苗接種率有所上升，有助於減輕疫情的影響，相信疫情之後會湧現報復性消費。他指，在1997年也經歷過間歇期，當時香港回歸祖國，人們對香港主權回歸抱有顧慮。「我經歷過香港的風風雨雨，很多媒體都把這次疫情稱為香港的終結。我真的不相信。我認為我們處於暫時的間歇期，當這一切都結束，香港將會像世界上其他國家一樣強勢回歸。」

他提到，這陣子確實很多人離開了香港，但中國需要一個強大的、國際化的香港，而不是另一個擁有750 萬人口的中國城市，「一國兩制」對中國來說很重要，因為香港是連接東西方的超級紐帶。他認為一旦恢復通關，來自世界各地的人將再次湧向香港，「這將向全世界發出一個積極的信息，人們會慢慢回來這座城市。」

盛智文最後提到，在世界各地都有生意，亦會到處旅行，「經過了這麼長時間，我沒有放棄香港，因為對我來說，香港仍然是世界上最好的地方。這齣戲我已經看過很多次了，香港總是會重新振作起來。這就是為什麼我不曾放棄、也不會放棄香港。」他指，香港只會愈來愈強大，留在這裡並相信它的人將得到極佳的回報，「我是一個有能力離開並在世界任何地方生活的人，但我選擇了香港，因為對我來說，沒有比這裡更好的地方了。」