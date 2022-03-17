夏寶龍：抗疫艱巨須打擊干擾行為　下階段須發揮好援港醫療隊

全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍昨日（16日）在深圳主持召開支援香港抗疫工作第九次協調會。夏寶龍表示，香港當前疫情形勢依然複雜嚴峻，援港抗疫工作面臨的任務還很艱巨，要排除風險、穩紥穩打，把中央對香港同胞的關心關愛落到實處，全力維護香港社會大局穩定。



港澳辦主任夏寶龍。（中通社）

重申「三減三重一優先」工作重點

中通社報道，夏寶龍分別與正在香港支援抗疫的專家組、核酸採樣隊和援港醫療隊，以及河套方艙醫院和應急醫院施工現場、內地供港醫療物資生產企業現場、深圳大鏟灣碼頭生活物資運輸現場進行視像連線，充分肯定和讚揚他們毋懼艱險、逆行出征的擔當和大愛：「戰鬥在援港抗疫一線的醫護人員、施工人員和各方面參與人員紛紛表示，將克服一切困難，做好新冠肺炎患者救治、醫療設施建設、援港醫療和生活物資生產供應等各項工作。」

他指，支援香港抗疫工作專班成立一個月以來，各參與單位全力支援特區政府防疫抗疫，一批批急需緊缺的醫療和生活物資源源不斷運抵香港，一個個方艙醫院項目相繼建成使用，一隊隊疫情防控專家和醫護人員陸續馳援香港，以實實在在的援港抗疫工作成效讓廣大香港同胞感受到祖國大家庭的溫暖。

要求保持戰鬥狀態 直至疫戰最終勝利

夏寶龍提到，要圍繞「三減三重一優先」的工作重點，有序鋪排下一階段工作，特別是發揮好援港醫療隊的作用、提高方艙醫院等隔離檢疫設施使用率、加快中央援港物資發放節奏和發揮中醫藥的作用，要堅決打擊干擾破壞香港疫情防控的行為：「各參與單位和全體工作人員要始終保持昂揚的戰鬥狀態，不放鬆、不懈怠，直至取得香港疫情防控戰的最終勝利。」